中職／陳重廷熱身賽敲超前轟 獅隊洋投裴瑞茲中繼飆速

中職官辦熱身賽統一獅隊比賽後半段追分，8局上平手時陳重廷敲超前比數2分砲翻轉戰局，率隊以6比4擊敗味全龍，獅隊洋投裴瑞茲中繼飆速154公里勝投，是第5號預備洋將。

獅隊今天先發投手郭俊麟開賽有狀況，1局下1人出局後隊友出現守備失誤，接著被敲出安打，2人出局後投出保送，再被郭天信敲出安打失掉2分。

郭俊麟5局下再遇到狀況，1人出局後投出觸身球保送，2人出局後被李凱威、劉基鴻接連敲出二壘打失分退場；總計投4.2局被敲出6支安打，投出2次三振、2次死四球保送，失掉4分（2分責失分）。

獅隊前5局沒有拿下分數，6局上林岱安、何恆佑接連安打，2人出局後靠著失誤先跑回1分，7局上林安可率先敲出三壘打，林益全安打送回1分，黃勇傳安打推進，再靠著犧牲觸擊、柯育民二壘打一棒2分扳平比數。

獅隊8局上陳重廷開轟、2分砲幫助球隊翻轉戰局，順利搶下比賽勝利；總教練林岳平表示，陳重廷官辦熱身賽調整狀況不錯，教練團希望在野手林子豪有狀況時，陳重廷可以移防回三壘、補起戰力。

獅隊洋投裴瑞茲（Hector Perez）今天中繼登板，為官辦熱身賽初亮相，投2局被敲1支安打、投出2次三振、無失分，拿下勝投，最快球速154公里。

林岳平表示，今天也是首度現場看到裴瑞茲投球，跟影片中看起來沒有太大的落差，速球是拿手球路、尾勁很好，接下來就是要拉長投球局數和投球量，雖然是先發定位，也不排除看球隊狀況以任何角色出賽。

林岳平也提到，裴瑞茲目前是球隊預設的第5號洋投，官辦熱身賽結束之後還有一週的時間可以思考開季陣形，教練團會再開會討論。