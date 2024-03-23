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中職／黃子鵬6局好投謙稱「熱身賽不準」 悍將再見轟帶走勝利

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬官辦熱身賽首度亮相，先發6局失1分。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊黃子鵬官辦熱身賽首度亮相，先發6局失1分。圖／樂天桃猿隊提供

富邦悍將隊在官辦熱身賽延續強勢表現，今天在9局下靠申皓瑋敲出再見兩分砲，以4：3逆轉擊敗樂天桃猿隊；被視為猿隊開幕戰先發投手熱門候選的黃子鵬，此役在官辦熱身賽首度亮相，投6局失1分，對於好投卻謙虛笑答：「熱身賽不準啦！」

猿隊的3分都在第一局趁悍將洋投布藍登不穩時取得，單局5支安打攻城掠地，布藍登後續表現回穩，最終投5局失3分。

黃子鵬表現技高一籌，先發6局僅用76球，被敲出4安打，唯一失分是2局下被高國麟揮出陽春砲。

談到此役好投，黃子鵬笑說：「熱身賽不準啦！大家都在試探，但就今天來看是有不錯的效果。」他說目前與野手的搭配已有正式比賽的感覺，至於搶開幕戰先發的企圖，他再三強調：「看教練安排。」

猿隊打線亮點為梁家榮，此役3安打後，熱身賽合計19打數敲出11支安打，打擊率高達5成79。

悍將全場落後，卻在9局下靠3支長打扭轉戰局，蔣智賢代打敲二壘打，范國宸的二壘打先追回1分，申皓瑋補上再見兩分砲。

悍將今年在新莊的第一場比賽就有驚喜結局，總教練陳金鋒對於這樣的劇本也說滿刺激，「落後局面下，大家都很努力，慢慢延續到球季賽。」申皓瑋則是謙稱運氣好，「前面隊友士氣帶動起來，上去打擊比較可以維持氣勢，1好3壞就是設定好球來就積極攻擊，不太好攻擊的就放掉。」

申皓瑋敲出再見兩分砲。圖／富邦悍將隊提供
申皓瑋敲出再見兩分砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 樂天桃猿 申皓瑋 黃子鵬

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