中職／黃子鵬6局好投謙稱「熱身賽不準」 悍將再見轟帶走勝利

富邦悍將隊在官辦熱身賽延續強勢表現，今天在9局下靠申皓瑋敲出再見兩分砲，以4：3逆轉擊敗樂天桃猿隊；被視為猿隊開幕戰先發投手熱門候選的黃子鵬，此役在官辦熱身賽首度亮相，投6局失1分，對於好投卻謙虛笑答：「熱身賽不準啦！」

猿隊的3分都在第一局趁悍將洋投布藍登不穩時取得，單局5支安打攻城掠地，布藍登後續表現回穩，最終投5局失3分。

黃子鵬表現技高一籌，先發6局僅用76球，被敲出4安打，唯一失分是2局下被高國麟揮出陽春砲。

談到此役好投，黃子鵬笑說：「熱身賽不準啦！大家都在試探，但就今天來看是有不錯的效果。」他說目前與野手的搭配已有正式比賽的感覺，至於搶開幕戰先發的企圖，他再三強調：「看教練安排。」

猿隊打線亮點為梁家榮，此役3安打後，熱身賽合計19打數敲出11支安打，打擊率高達5成79。

悍將全場落後，卻在9局下靠3支長打扭轉戰局，蔣智賢代打敲二壘打，范國宸的二壘打先追回1分，申皓瑋補上再見兩分砲。