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中職／尹柏淮有望培養成終結者 強化指叉球更勇於對決

中央社／ 台北23日電
中華職棒統一獅隊19歲投手尹柏淮是開季一軍觀察名單，他23日受訪時透露，過去變化球比較沒有自信、用的不多，秋訓起在指叉球部分下苦功，希望場上有狀況時使用起來比較放鬆，近期官辦熱身賽也有嘗試多使用。中央社
中華職棒統一獅隊19歲投手尹柏淮是開季一軍觀察名單，他23日受訪時透露，過去變化球比較沒有自信、用的不多，秋訓起在指叉球部分下苦功，希望場上有狀況時使用起來比較放鬆，近期官辦熱身賽也有嘗試多使用。中央社

統一獅隊19歲的投手尹柏淮是開季一軍觀察名單，總教練林岳平認為尹柏淮有球速優勢，是未來終結者接班人選之一，尹柏淮強化指叉球，面對壘上有人狀態更敢對決是收穫。

備戰新球季，中職各隊也透過官辦熱身賽觀察可用之兵，獅隊帶上近兩年選進的新秀包括投手鄭澔、辛俊昇、尹柏淮，野手林佳緯等人，被問起有沒有新秀有望開季一軍出發，總教練林岳平表示，開季投手、野手差不多就是目前熱身賽9成的人員。

尹柏淮是獅隊2022年選秀第5輪選進的投手，目前還沒有一軍例行賽出賽紀錄，今天賽前本季官辦熱身賽3場後援出賽，投3局無失分，有1勝、1次救援成功，最快球速149公里。

林岳平表示，尹柏淮過往都是投後援，加上有球速優勢，是可以培養成終結者的人選，但現階段球隊的終結者還是陳韻文，希望透過多點比賽經驗讓尹柏淮茁壯，看未來是否可以銜接這個角色，主要觀察的點是經驗和場上承受壓力之後的表現跟壓力過後的調整。

尹柏淮去年二軍後援出賽，他透露過去變化球比較沒有自信、用的比較少，今年秋訓開始在投指叉球部分下苦功，希望場上有狀況時使用起來比較放鬆，官辦熱身賽也有嘗試多使用。

尹柏淮也透露，過去壘上有人時心態會怕，但從春訓自辦熱身賽時投了很多場突破僵局制，變得更敢跟打者對決，20日官辦熱身賽對台鋼雄鷹9局後援登板，先送了2次保送後再連抓3個出局數穩守，他也不好意思笑說，守住危機對自信提升有幫助，但還是希望可以不要一開始就先投保送。

尹柏淮表示，官辦熱身賽教練團都會提醒他，自己的球沒有這麼好打，要展現決勝負的企圖心，對於終結者角色，尹柏淮表示，目前還沒有一軍出賽紀錄，不會特別去想，但覺得終結者需要具備不畏懼的特質，無論面對什麼狀況都要能雖心所欲的表現。

中職 台鋼雄鷹 林岳平 球速 統一獅

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