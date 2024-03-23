日職／宋家豪熱身賽登板後援 10球投1局無失分

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天官辦熱身賽後援登板，用10球抓3個出局數，投1局無失分、無關勝敗，樂天隊終場與讀賣巨人隊1比1握手言和。

日本職棒官辦熱身賽樂天金鷲隊今天與讀賣巨人隊交手形成投手戰，巨人隊5局下有突破，靠著接連四壞保送、吉川尚輝安打攻占得點圈，佐佐木俊輔高飛犧牲打送回第1分。

今天7局打完樂天隊0比1落後，宋家豪8局下接手後援，先讓松原聖彌敲出左外野方向飛球出局、三振岡本和真，接著讓坂本勇人敲出三壘方向平飛球出局。

宋家豪總計用10球投1局、讓對手3上3下、最快球速148公里，沒有失分，熱身賽登板維持好狀態。

樂天隊9局上2人出局後鈴木大地敲出二壘打、淺村榮斗選到四壞保送，島內宏明適時安打送回追平分，但攻勢沒有延續，兩隊終場握手言和。