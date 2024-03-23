中職／一指劉俊緯改穿龍隊別具意義23號 開季有望一軍

味全龍隊新秀游擊手劉俊緯開季有望一軍出發，劉俊緯練球時學習、上場時輸贏，希望隨時武裝好自己幫助球隊；將改穿龍隊別具意義的23號，龍隊也期待劉俊緯能有好表現。

劉俊緯是去年選秀龍隊首輪指名好手，春訓和官辦熱身賽有不錯表現，被總教練葉君璋點名有望開季一軍出發，也稱讚他是「球商高」，很會玩球、心理素質佳。

劉俊緯目前還穿著102號球衣出賽，接下來將改穿龍隊23號，龍隊領隊丁仲緯表示，過往龍隊的傳奇球星包括投手黃平洋、游擊手許聖杰都穿過23號，對老龍迷來說這個號碼很有代表性，也期待劉俊緯可以有好的表現。

劉俊緯表示，進到職棒後一直調整心態，練習時向學長、隊友、教練學習討教，但上場比賽就是輸贏、做好跟對手競爭的準備。

劉俊緯自評還有很多不足，比賽中的經驗退場後針對不足訓練，職棒跟業餘球隊不同，跑壘、打擊、守備部門教練團分工很細，也學到很多過往不知道的東西，就像葉君璋提醒的，好的東西做100次會進步，錯誤的東西做100次沒有幫助，反而還會因此有不好的影響，感謝教練團適時的提醒，讓他每天都更進步。

劉俊緯曾透露簽約時的目標就是希望拚今年開季一軍，但現在離開季越來越接近，想法上的調整是要盡快進入開季比賽狀態，身為球隊菜鳥，或許機會還沒有這麼穩定，也很清楚需要隨時武裝好自己，教練團需要時就可以幫助球隊。