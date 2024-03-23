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中職／徐若熙有望開幕戰先發 吉力吉撈蹲捕調整佳

中央社／ 台北23日電
味全龍隊投手徐若熙沒意外就會是開幕戰先發。 本報資料照片
味全龍隊投手徐若熙沒意外就會是開幕戰先發。 本報資料照片

中華職棒35年開幕戰將於30日在台北大巨蛋舉行，去年冠軍隊味全龍隊由王牌投手徐若熙先發機會大，總教練葉君璋也透露吉力吉撈鞏冠春訓蹲捕調整不錯，讓教練團捕手安排空間更大。

中職新球季開打倒數，30日在台北大巨蛋開幕戰將由去年冠軍味全龍隊迎戰樂天桃猿隊。葉君璋表示，如果徐若熙身體健康，應該就是開幕戰先發。目前徐若熙看起來身體狀況不錯，之前隊內賽也有投到60球，今天官辦熱身賽將對統一獅隊先發。

龍隊20日官辦熱身賽也讓吉力吉撈．鞏冠先發蹲捕，葉君璋解釋，捕手蔣少宏先前熱身賽本壘攻防時手指被撞到受傷，但應該是沒有太大的問題。

至於新球季捕手戰力調配，葉君璋表示，吉力吉撈．鞏冠今年春訓蹲捕調整狀況不錯，也讓教練團在捕手群的安排上有更大的空間，加上蔣少宏、劉時豪和林辰勳表現都不錯，4名捕手都蠻有能力的，目前的安排就是看誰對球隊的幫助大、更符合球隊戰力為優先，也會適時的輪替。

吉力吉撈 葉君璋 鞏冠

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