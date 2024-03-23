中職／不是在藏…古久保保密開幕戰先發 開季3洋投有譜

樂天桃猿隊將在3月30日開幕戰過招味全龍隊，先發投手不會提前亮牌，總教練古久保健二表示，已有答案，應該滿好猜，「我不是在藏，只是覺得前一天就會知道了，讓大家有些期待。」

猿隊今天在官辦熱身賽面對富邦悍將隊，推出黃子鵬先發，照休息天數來看可能就是開幕戰的先發投手，若推出洋投則以威能帝被預期機率最高。

猿隊的球季開幕戰為3月30日在台北大巨蛋對戰龍隊，接著主場開幕戰31日在新莊棒球場面對台鋼雄鷹隊。被問到開幕戰先發投手，古久保表示，自己心中已有答案，但現在先不說，讓大家期待到比賽前一天。

猿隊開季洋投大致已定，就是威能帝、霸威斯、鈴木駿輔，古久保表示，當然還是有變動的可能性，但目前看來應該就是這樣，抵台時間最晚的魔神樂，調整進度較慢，還需要一點時間調整，所以昨天才會安排他投4局。