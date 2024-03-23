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中職／獅隊外野三帥又缺一 蘇智傑動刀清骨刺缺席開季
統一獅隊「外野三帥」之一蘇智傑確定開季缺席，總教練林岳平表示，蘇智傑因手肘骨刺增生影響技術，暫訂28日動刀清創，預計休息6至8週，也期待林佳緯可以補上外野戰力。
中華職棒統一獅隊開季前就傳傷兵噩耗，獅隊倚重的外野戰力蘇智傑將動刀，林岳平受訪時表示，蘇智傑春訓時就有手肘發炎的狀況，第1次球隊採保守治療，透過休息和緩紓解不舒適感，但回到場上後又開始發炎。
林岳平表示，蘇智傑的骨刺本來只影響傳球，所以讓他嘗試打指定打擊，但後來連打擊都有受到影響，上週透過影像檢查確定骨刺增生狀況，暫訂28日動手肘清創手術，預計6至8週可以回到球隊，上半球季後半段有機會歸隊。
林岳平也提到，針對球員骨刺問題，應列入每年底球隊重點檢討事項，評估有骨刺問題的球員數量和狀況，再看需不需要預防性的處理。
對於外野戰力缺口，林岳平期待年輕野手林佳緯可以補上，也提到林佳緯守備沒有問題，打擊方面需要經驗累積。
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