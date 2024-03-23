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中職／「為一粒來的請舉手」 蔡其昌開季宣傳再虧王柏融敲安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蔡其昌在開季宣傳虧王柏融終於打出安打。 圖／台鋼雄鷹提供
蔡其昌在開季宣傳虧王柏融終於打出安打。 圖／台鋼雄鷹提供

中華職棒開打倒數一周，今天在兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，會長蔡其昌跟上近期火熱的話題，開頭就詢問在場球迷「為一粒來的人舉手一下」，也虧王柏融終於打出安打，不然他很擔心媒體持續算他已經幾打數沒有安打。

中職將在3月30日台北大巨蛋開打，今天安排6隊球星、啦啦隊女孩到場，球迷到場響應，蔡其昌透露，聽聯盟人員回報，今年來的人數比去年多一倍，「為一粒而來的人舉手一下！」聽到歡呼聲不怎麼大聲，還虧球迷「不要假了啦！」

中職今年將是6隊開打，蔡其昌完成當年接會長時的承諾，話鋒一轉也虧起王柏融，「特別感謝台鋼，是因為王柏融終於打一支安打了，我們大家都等很久了，我是很擔心他不打安打，這條新聞會一直做下去算他幾打數了。」

中華職棒開打倒數一周，今天在兒童新樂園舉辦開季宣傳活動。 截圖自中職粉絲團
中華職棒開打倒數一周，今天在兒童新樂園舉辦開季宣傳活動。 截圖自中職粉絲團

中職今年為了加速比賽節奏，導入多項新規，也是呼應球迷心聲，蔡其昌說：「多數球迷看到我都說比賽時間太長，和聯盟、六隊協調，希望比賽縮短時間、可以更精彩。」他也預告台北101在3月25日晚上將會點燈，慶祝中職35年周年，請球迷期待。

鄭浩均代表中信兄弟隊出席，無厘頭的他，現場高音飆唱「死了都要愛」，由於去年剛動TJ韌帶置換手術，今年處於復健階段。鄭浩均也透露，「這段時間右手要休息、康復，所以我偷偷練左手，講出來就不是偷偷練，下個球季看左手能不能也拿個新人王，不然東山再起獎。」他說復健進度不排除有在本季復出的可能性，「如果可以參加季後賽是最棒的。」

中職 王柏融

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