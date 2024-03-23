中職／「藍色是我最愛的顏色」 道鉑戈看改名見怪不怪

從去年樂天桃猿隊轉戰今年富邦悍將隊，左投道鉑戈感激悍將給機會，他說之前在中職的經驗美好，台灣一直是自己的首選，面對身上的新球衣，他笑答：「藍色是我最喜歡的顏色」。

道鉑戈去年以「道博格」之名效力猿隊，扮演猿隊前進總冠軍賽的關鍵人物，季末轉入牛棚發揮強大壓制力，來到悍將後定位先發投手，儘管來台時間較晚，球隊會給予時間讓他先把球數拉起來。

道鉑戈表示，去年在中職見識台灣的棒球水準很高，隊友也都很歡迎自己，和隊友之間感受到很深的連結，中職是自己的首選，一直希望可以再回來台灣，很開心機會出現。

換支球隊再戰，道鉑戈看看身上的悍將練習衣，笑說：「藍色是我最喜歡的顏色」，昨天剛來到隊上，已有幾位隊友認出他來，與他開玩笑、打招呼，「感覺不像第一次來到這支球隊。」

悍將今天在官辦熱身賽面對樂天桃猿隊，本季也將多了對戰前隊友的機會，道鉑戈對此表示不會有任何預設，他指出像現在後勁（豪勁）也在台鋼雄鷹隊，也知道在中職的第二年，其他球隊對自己的研究也會多了，自己會再加把勁，「不管面對誰，都是盡全力解決對方。」

道鉑戈轉隊換了名字、也換了背號，他對此見怪不怪，小聯盟時就有效力不同球隊的經驗，「雖然名字稍微不一樣，背號也不一樣，我沒試過0號，希望今年這個背號可以帶給我好運。」至於球隊賦予的先發角色，他也已有心理準備，「知道自己是以先發的角色來到這裡，我告訴所有人，不管角色是什麼，重點是我喜歡投球。」