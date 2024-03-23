快訊

書店訪視員「不買書只借書」言論挨轟請鬼拿藥單 文化部：即刻停止職務

獨／6天5夜要價逾6萬！國際教育旅行引熱議 北市中正國中回應了

張蘭怒汪小菲「遭人暗算」！大S經紀人傻眼：這合理嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「藍色是我最愛的顏色」 道鉑戈看改名見怪不怪

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投道鉑戈。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投道鉑戈。圖／富邦悍將隊提供

從去年樂天桃猿隊轉戰今年富邦悍將隊，左投道鉑戈感激悍將給機會，他說之前在中職的經驗美好，台灣一直是自己的首選，面對身上的新球衣，他笑答：「藍色是我最喜歡的顏色」。

道鉑戈去年以「道博格」之名效力猿隊，扮演猿隊前進總冠軍賽的關鍵人物，季末轉入牛棚發揮強大壓制力，來到悍將後定位先發投手，儘管來台時間較晚，球隊會給予時間讓他先把球數拉起來。

道鉑戈表示，去年在中職見識台灣的棒球水準很高，隊友也都很歡迎自己，和隊友之間感受到很深的連結，中職是自己的首選，一直希望可以再回來台灣，很開心機會出現。

換支球隊再戰，道鉑戈看看身上的悍將練習衣，笑說：「藍色是我最喜歡的顏色」，昨天剛來到隊上，已有幾位隊友認出他來，與他開玩笑、打招呼，「感覺不像第一次來到這支球隊。」

悍將今天在官辦熱身賽面對樂天桃猿隊，本季也將多了對戰前隊友的機會，道鉑戈對此表示不會有任何預設，他指出像現在後勁（豪勁）也在台鋼雄鷹隊，也知道在中職的第二年，其他球隊對自己的研究也會多了，自己會再加把勁，「不管面對誰，都是盡全力解決對方。」

道鉑戈轉隊換了名字、也換了背號，他對此見怪不怪，小聯盟時就有效力不同球隊的經驗，「雖然名字稍微不一樣，背號也不一樣，我沒試過0號，希望今年這個背號可以帶給我好運。」至於球隊賦予的先發角色，他也已有心理準備，「知道自己是以先發的角色來到這裡，我告訴所有人，不管角色是什麼，重點是我喜歡投球。」

中職 台鋼雄鷹 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／道鉑戈是名單中最好的左投 悍將開季洋投3搶2

中職／悍將FA有第2號韓援南珉貞 Popu Lady寶兒也來了

中職／投手戰靠快腿！高聖恩趁亂跑回再見分 雄鷹擒猿

中職／破了！王柏融首安就是三壘打 中止連20打席無安

相關新聞

中職／道鉑戈是名單中最好的左投 悍將開季洋投3搶2

富邦悍將隊直到開季前一周宣布第5號洋投，為去年效力樂天桃猿隊的道博格，改名「道鉑戈」，總教練陳金鋒透露，找5號洋投不是臨...

中職／「藍色是我最愛的顏色」 道鉑戈看改名見怪不怪

從去年樂天桃猿隊轉戰今年富邦悍將隊，左投道鉑戈感激悍將給機會，他說之前在中職的經驗美好，台灣一直是自己的首選，面對身上的...

中職／「為一粒來的請舉手」 蔡其昌開季宣傳再虧王柏融敲安

中華職棒開打倒數一周，今天在兒童新樂園舉辦開季宣傳活動，會長蔡其昌跟上近期火熱的話題，開頭就詢問在場球迷「為一粒來的人舉...

棒球／中職進階數據全面公開 新創公司盼掀「魔球」革命

自2003年美國作家麥可‧路易斯（Michael Lewis）出版「魔球」一書以來，數據的力量在棒球界獲得正視，促成管理...

中職／悍將FA有第2號韓援南珉貞 Popu Lady寶兒也來了

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天公布新球季團隊陣容，女子偶像團體「Popu Lady」成員寶兒，以及來自南韓...

中職／李多慧重磅加盟 繼續催升龍隊開幕戰票房

中華職棒開幕戰將在3月30日於台北大巨蛋開打，衛冕軍味全龍隊前天全面開啟售票，預售票已突破2萬張，有望挑戰中職史上票房新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。