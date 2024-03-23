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中職／道鉑戈是名單中最好的左投 悍將開季洋投3搶2

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
去年效力樂天桃猿隊的道博格，改名「道鉑戈」加入悍將。 圖／富邦悍將提供
去年效力樂天桃猿隊的道博格，改名「道鉑戈」加入悍將。 圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊直到開季前一周宣布第5號洋投，為去年效力樂天桃猿隊的道博格，改名「道鉑戈」，總教練陳金鋒透露，找5號洋投不是臨時才有的計畫，一直都在尋覓左投，道鉑戈在2月29日後出現在名單上，「剛好待過台灣，又適合我們。」

陳金鋒指出，季中要找洋投沒有那麼好找，還有轉隊費的問題，因此持續有在看5號洋投，「2月29日後才出現這個人選，他是全部名單裡面最好的左投。」猿隊在2月前都擁有道鉑戈的獨家議約權。

值得注意的是，道鉑戈去年例行賽先發13場，取得5勝4敗、防禦率3.44，被打擊率0.257、每局被上壘率1.49，但亮點出現在他的小樣本數後援數據，防禦率、被打擊率、每局被上壘率下修到1.69、0.158、0.75，進入季後賽也是呈現後援強過先發的狀況。

季後挑戰賽面對統一獅隊，道鉑戈後援2場、3局合計9上9下，獅隊面對他完全無法上壘，總冠軍賽面對味全龍隊前3場後援登板也都繳好投，卻在殊死戰的第7戰轉回先發投0.2局核爆5分，猿隊季後賽之旅堪稱成也道鉑戈、敗也道鉑戈。

對於道鉑戈定位，陳金鋒明確表示就是先發，儘管去年後援數據優於先發，但他說：「那是去年的事情了，還有時間讓他調整。」

陳金鋒表示，富藍戈開季確定會帶，剩下兩席先不透露，道鉑戈因昨天才抵台，調整進度較慢，未列在開季洋投考慮名單。

富邦悍將 樂天桃猿 陳金鋒

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