中職／悍將FA有第2號韓援南珉貞 Popu Lady寶兒也來了

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天公布新球季團隊陣容，女子偶像團體「Popu Lady」成員寶兒，以及來自南韓三星獅隊前啦啦隊員南珉貞加入成為正式成員，另外選入潔潔、雅惟和Kapo三名練習生。

2024年Fubon Angels正式成員共21位，分別為東東、慈妹、潔米、檸檬、朱朱、秀秀子、丹丹、蓁蓁、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kesha、沁沁、奶昔，以及去年年底加入的大頭、卡洛琳、栗子與韓籍成員李晧禎，加上今正式公布加入的寶兒與南珉貞，4月3日悍將新莊主場開幕戰時，Fubon Angels將全員到齊。

「Popu Lady」團員寶兒在音樂、戲劇、節目演出等皆有豐富資歷，勇於嘗試接受新挑戰，決定迎接新身分加入Fubon Angels成為啦啦隊一員，帶著豐富經驗為Angels增添更多不同的發展性。

南珉貞為韓國三星獅棒球隊前啦啦隊成員，也曾跨足擔任籃球、排球、足球應援工作，因神似知名演員被球迷譽為「棒球場上的朴敏英」。南珉貞在去年底來台旅遊時來到新莊棒球場，並上傳與悍將吉祥物Frankie合影引起球迷熱烈討論。今年球季南珉貞確定穿上Fubon Angels戰袍，正式站上環形舞台應援。

除了21名正式成員外，另有3位新練習生雅惟、Kapo和潔潔加入Fubon Angels。從小跟著爸爸藍波學舞的潔潔，完美遺傳到藍波老師的精湛舞技，其中又以國標舞更有心得；滑板女孩雅惟，過去參與過多部MV、廣告、戲劇演出，有豐富的表演經驗；港泰混血的Kapo不只熱愛表演，還精通粵語、國語、韓語、泰語等多國語言。

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天公布新球季團隊陣容，加入寶兒及南珉貞，另外選入潔潔、雅惟和Kapo等三名練習生。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天公布新球季團隊陣容，加入寶兒及南珉貞，另外選入潔潔、雅惟和Kapo等三名練習生。圖／富邦悍將隊提供