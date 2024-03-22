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中職／投手戰靠快腿！高聖恩趁亂跑回再見分 雄鷹擒猿

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊高聖恩。圖／台鋼雄鷹提供，資料照
台鋼雄鷹隊高聖恩。圖／台鋼雄鷹提供，資料照

台鋼雄鷹與樂天桃猿今晚在斗六棒球場對決，形成一場互不相讓的投手戰，2：2僵局進入延長賽，雄鷹在10局下的兩個代跑調度成為關鍵，高聖恩戲劇性跑回再見分，以3：2拿下勝利。

雄鷹隊1局下就靠著曾子祐安打，陳文杰掃出一發右外野的2分砲，只花2打席就打下2分，只不過接下來全隊6支安打都未能再得分。

猿隊則是在3局上1出局後連續3支安打，馬傑森的二壘打敲回1分，4局上又是單局3支安打，換鍾玉成二壘打貢獻打點，可惜的是1出局、二三壘有人局面，蔡鎮宇在三壘被牽制出局，沒能繼續延續攻勢。

猿隊祭出雙先發，第1任投手曾仁和以74球投完5局，被敲6支安打丟掉2分，無關勝敗；6局登板的魔神樂連抓8個出局數後才被王柏融敲安，55球投完4局，被敲2支安打無失分。

王柏融官辦熱身賽手感冰冷，前面20打席打擊率是「0」的領域，不過今天8局下終於安打開張，一棒將魔神樂的球掃到右外野深處，形成三壘安打，差1打席就要追平聯盟熱身賽單季最長連續無安打紀錄，熱身賽打擊率來到0.059。

雄鷹隊先發投手江承諺5局被敲8支安打，丟掉2分同樣無關勝敗，接著許峻暘、賴鴻誠、王躍霖、雷公各投1局無失分，黃群在突破僵局制的10局上登板，面對2壘有人也用滾地出局加上連2K，凍結壘包沒掉分。

熱身賽只打10局，10局下猿隊推出舒治浩關門，雄鷹由郭永維代打，不料猿隊直接故意四壞保送，形成無人出局、一二壘有人，二壘換上快腿高聖恩，一壘也由陳飛霖代跑，兩個調度成為關鍵。

洋砲魔鷹上場一棒敲出中外野平飛球，被鍾玉成美技飛撲接殺，但高聖恩衝上三壘，鍾玉成回傳時陳飛霖在一二壘間被夾殺，過程中守備方漏球，高聖恩趁機衝到本壘，靠速度跑回再見分。

樂天桃猿 王柏融

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