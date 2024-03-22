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中職／破了！王柏融首安就是三壘打 中止連20打席無安

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中職／破了！王柏融首安就是三壘打 中止連20打席無安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融(資料照)。台鋼雄鷹臉書
王柏融(資料照)。台鋼雄鷹臉書

台鋼雄鷹隊今晚對上樂天桃猿隊，「大王」王柏融前3打席全繳白卷，熱身賽開打至今連續20打席無安打，8局下終於開張，一支深遠三壘安打，打破冷凍手感，熱身賽首安出爐，差1打席就要追平聯盟單季紀錄。

王柏融在自辦熱身賽手感沒問題，但進入官辦突然熄火，今天1局下敲出內野飛球出局，3局下敲出一壘滾地讓跑者出局自己靠野選上壘，5局下2出局二壘有人時，王柏融則是被連續3顆好球三振出局。

但在8局下2出局後，面對樂天桃猿隊洋投魔神樂，一棒把球掃到外野深處，王柏融也一路跑到三壘，經電視輔助判決檢視上壘沒有問題；魔神樂6局下登板後連抓8個出局數，直到王柏融才敲安。

中職開始官辦熱身賽至今最多是2020年味全龍隊劉基鴻的單季連21打席無安打，王柏融前面20打席、16打數沒敲安打，吞下9次三振，差點追平紀錄。

而若包含跨季，最長連續打席無安打紀錄仍是王柏融，加上2018年離開中職前的熱身賽最後7打席無安打，以跨季連續27打席無安打排第一，超越原本高國慶、林宗男、張偉聖的連續23打席無安打。

樂天桃猿 王柏融

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