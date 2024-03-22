中職／任賢齊大巨蛋開唱「再出發」 桃猿3連戰嘉賓出爐

樂天桃猿隊4月5至7日主場移師台北大巨蛋，3連戰對上中信兄弟隊，賽前皆安排演唱嘉賓，首日由「靈魂歌姬」家家打頭陣，第二戰「亞洲天王」任賢齊帶領全猿再出發，7日則是「金曲樂團」滅火器樂團為10號隊友獻唱。

家家曾三度入圍金曲獎最佳國語女演唱人獎，唱功相當優異，有多首膾炙人口的經典金曲，饒富渲染力的天籟美聲，於2015年篤贏趴首度為全猿主場留下經典歌聲，2022年參與動紫趴，4月5日賽前將再次為10號隊友獻上歌聲。

任賢齊多次參與動紫趴、阿迷趴，歌曲首首是經典，每次演出總能讓現場大合唱，2001年發行的「再出發」是該年世界盃棒球賽主題曲，讓棒球迷們傳唱至今，台北大巨蛋是台灣棒球史上重要的里程碑，4月6日任賢齊將「登蛋」在賽前演唱並為當天球賽開球。

10號隊友們都相當熟悉的滅火器樂團，多次為樂天桃猿獻唱年度主題曲，猿隊大小戰役無役不與，滅火器甫結束北美9城市演唱會，並登上美國音樂盛會 SXSW（南方音樂節）的舞台，將在4月7日賽前為大巨蛋全猿主場獻唱，並擔任開球嘉賓，和10號隊友們一起吶喊。

樂天桃猿前6場主場賽事已從3月21日起分階段開放預售，將於23日中午12點全面開賣，開放預購至比賽日當天上午11點。