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中職／台鋼要贏！不只上街頭 洪總30日率隊車掃拚人氣
為了號召高雄球迷進場，中職新軍台鋼雄鷹隊已經4度站上街頭「拜票」，3月30日更擴大規模，由總教練洪一中率領人氣球星陳文杰、Wing Stars螢螢與JC，在高雄市區進行車掃，邀請市民朋友4月5、6、7日到澄清湖棒球場支持主場開幕戰。
台鋼雄鷹已經進行4次路口「拜票」，第1次由固定班底領隊劉東洋、吉祥物TAKAO出席，接下來總教練洪一中、教練黃甘霖、Wing Stars陸續登場，路口計畫受到高雄在地民眾熱情回應，接下來預計還有最後一場，用力催出在地民眾對棒球、對台鋼雄鷹支持。
除了路口計畫，台鋼雄鷹在2024球季開打之前放大絕，選擇在3月30日一軍首戰前，在高雄市區進行車掃，台鋼雄鷹洪一中總教練、人氣球星陳文杰、Wing Stars螢螢與JC都將出席，號召高雄市民站出來，一起進場支持在地職業棒球隊台鋼雄鷹。
台鋼雄鷹車掃資訊如下：
日期：3月30日（六）10點出發
出發地點：台鋼雄鷹棒球隊（鷹House）高雄市三民區九如一路67號，沿途經過高雄各大知名景點
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