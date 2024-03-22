U18東岸聯盟／4月1日開打吸逾20球探 東體拚表現

2024年東岸聯盟U18棒球錦標賽將於4月1日開打，預計吸引逾20名球探到場，地主台東體中分3隊參賽，將球員打散平均實力，盼展現個人能力，為青棒選拔賽、中職選秀拚機會。

東岸聯盟賽事從2017年開始舉辦，為解決台東球隊外出比賽，經費、交通往返負擔大又耗時的問題，感於東部球員有突出的資質，但缺比賽磨練，希望透過邀請外縣市隊伍到台東比賽交流，讓球員累積經驗。

本屆東岸聯盟將於4月1日至6日在台東舉行，共18隊預賽分3組舉行，被視為接下來王貞治盃棒球賽、玉山盃青棒國手選拔賽前哨戰，地主台東體中白隊去年獲得亞軍、為隊史最佳成績，台東體中去年玉山盃也奪下亞軍。

今年台東體中維持3隊參賽，分別為台東縣聯隊、東體白隊、東體紅隊，總教練陳峰岳受訪表示，過往會偏向把王貞治或玉山盃的預想隊形球員集中一隊，今年改變方式、將球員打散至3隊，每個球隊野手、投手都有足夠機會可以上場，希望球員在各自球隊展現能力、凸顯價值，將實力發揮出來。

陳峰岳表示，跟上一屆的高三球員相比，本屆的球員能力並不輸，但因為經驗不足，關鍵時候常常無法發揮實力，也是比較欠缺的部分，也希望透過東岸聯盟讓他們多加磨練。

台東體中近幾年都有優秀畢業球員獲得中職球隊青睞，今年有具球速優勢的投手王宇翔、具有選球能力的中長程外野手馬承恩預計投入中職選秀；陳峰岳表示，東岸聯盟是很好的舞台，希望球員打出好表現，吸引球探目光、也提升身價。

台東體中近期在國內各盃賽有不錯成績，陳峰岳表示，外界關注度變高，球員也更有信心，但也希望在球場上臨場反應可以更提升，至於此次東岸聯盟沒有特別設定什麼目標，希望至少2隊能打入4強。