中職／從未想離開台灣！李多慧說明轉隊原因 一舉動揪感心

韓籍啦啦隊女神李多慧今天正式離開樂天桃猿隊，轉戰味全龍隊，並擔任「小龍女」隊長，她也發長文說明轉隊原因，並感謝桃猿對她的照顧，這個舉動，令網友揪感心。

李多慧直言當了6年啦啦隊，有一個想實現的目標就是當隊長，「想從熱愛跳舞的李多慧，變成更具發展性且有主導力的李多慧。在小龍女裡可嘗試設計啦啦隊服裝，也可嘗試全新公演，我真的很興奮能有機會做平常不能做的事，謝謝給予初學者機會的味全龍，真的很謝謝團長，我會用努力和熱情來證明你們的選擇是對的。」

李多慧也感謝前東家，「謝謝幫助我在台灣成長的樂天桃猿和粉絲們，還有親愛的樂天女孩們，真的非常感謝，我不會忘記去年一整年大家對我的喜愛，我都放在心裡，以後也請為我的新挑戰給予應援，替我加油吧！」⠀

李多慧強調自己花很多時間做這個決定，「這期間我想了很多，我從來沒有想離開讓我到達現在這個位置的地方，台灣。看到那些不實的報導真的讓我很難過，我會一直和大家在一起的！我愛大家。謝謝幫助我實現每一個小小夢想的大家，我真的很感謝大家。請多多為我加油吧！」