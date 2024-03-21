中職／陳子豪代打陽春砲 靠黃鈞聲再見安打跑回致勝分
中信兄弟隊今天在斗六球場和樂天桃猿隊進行熱身賽，打完9局上落後1分，9局下最後反撲，蘇緯達獲保送後，陳子豪、黃鈞聲連續出現二壘打逆轉戰局，終場以7：6獲勝。
這場比賽共有16名投手輪番上陣，兄弟動用9人，洋投德保拉先發4局只被揮出4支安打，投出5次三振，讓猿隊無法得分。
猿隊打完前6局掛零，直到7局上才從蔡齊哲的手中攻下4分，追成4：4平手；兄弟7局下攻下1分超過，但9局上呂彥青失兩分（1分自責），也讓猿隊首度超前比數。
猿隊洋投威能帝先發3局，被揮出5支安打，出現3次保送，失4分（3分自責）退場，陳冠宇中繼1局失1分，9局下第7任、也是最後一任投手蘇俊璋登板，面對3名打者未解決任一人，最後被代打的黃鈞聲揮出再見安打，呂彥青救援失敗反而成為勝投。
這場比賽一共出現22支安打，兄弟10安包括7局下陳子豪代打轟出陽春砲，他在9局下關鍵二壘打追平比數，也靠黃鈞聲跑回致勝分。
另外，江忠城8局上登板中繼，面對一人次只投6球，兄弟賽後指出，他在投球過程中，因肩膀緊繃提前退場休息，防護團隊近日會安排他進一步檢查。
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