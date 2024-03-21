中職／第10年了…伍鐸終於踏進總統府：備感榮幸
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味全龍隊今天以總冠軍之姿造訪總統府，接受蔡英文總統接見，中職「長青樹」洋投伍鐸也到場參與，感慨地說：「到中職10年，終於能來總統府。」
伍鐸從2015年來到中職，生涯自中信兄弟隊起步，2018年轉投富邦悍將隊到2020年為止，效力前兩個東家期間球隊皆未奪冠，直到去年才協助龍隊攀上頂峰，享受榮耀。
「這是很大的榮幸。」伍鐸表示，對於球員來說，這是人生的難得體驗，美國總統也有接見冠軍隊伍的傳統，「在這裡感覺很酷，無論總統或是其他長官，工作都很繁忙，但願意撥出時間見我們，真的很難得，家人們知道此事，也都很感謝。」
今年是伍鐸來台灣的第10個球季，根據中華職棒規定，外籍球員在一軍待滿9季便可不受洋將出賽限制，而伍鐸距離集滿本土洋將資格、觸發「羅力條款」只差1年年資，今年他也以投滿80局為目標。
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