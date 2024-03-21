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中職／林襄同場不合體 北環開工超嗨 蔣萬安：證明我忠實亘粉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
果然林襄等味全龍應援團成員魅力大，開工典禮一結束，市長蔣萬安離開後，許多參加開工的民眾仍不離開，人人拿出手機狂拍，甚至還有味全龍見面會，大批民眾、粉絲排隊當襄民。記者林麗玉／攝影
果然林襄等味全龍應援團成員魅力大，開工典禮一結束，市長蔣萬安離開後，許多參加開工的民眾仍不離開，人人拿出手機狂拍，甚至還有味全龍見面會，大批民眾、粉絲排隊當襄民。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天上午出席北環段CF690Ｃ區段標開工動土典禮，主辦單位特別邀請林襄等味全龍應援啦啦隊表演，但兩人行程卻沒安排同台，身為龍迷的蔣萬安，今天也被問到，怎麼今天與林襄同場不同框？蔣萬安還一臉錯愕說，「我其實...不知道她 （林襄）會過來，我真的是忠實的亘粉（太太石舫亘）。」

蔣萬安任內重要捷運工程環狀線南北環段，一共有8個土建區段標，今天北環段CF690C區段標工程舉行開工動土典禮，由於這是社子地區重要的捷運工程，主辦單位像是辦喜事般，開工典禮也有園遊會攤車進駐，甚至營造業者還找來味全龍應援團來助陣，現場相當多民眾是來看林襄。

不過市長蔣萬安今天到場才知道有林襄等味全龍啦啦隊，蔣萬安致詞時，其實林襄等啦啦隊成員已經在場邊等待，兩人錯身而過、並沒有打到招呼。

媒體今天也問蔣萬安，身為龍迷怎麼沒有跟林襄同框？蔣萬安說，「我還不知道她(林襄)會過來，我真的是忠實的。媒體追問是否捷運局挖個洞(找林襄)給您跳？蔣說，「他們還真的沒有跟我說，我也是剛剛在車上，幕僚跟我說，我才知道。」

果然林襄等味全龍應援團成員魅力大，開工典禮一結束，市長蔣萬安離開後，許多參加開工的民眾仍不離開，人人拿出手機狂拍，甚至還有味全龍見面會，大批民眾、粉絲排隊當襄民。

果然林襄等味全龍應援團成員魅力大，開工典禮一結束，市長蔣萬安離開後，許多參加開工的民眾仍不離開，人人拿出手機狂拍，甚至還有味全龍見面會，大批民眾、粉絲排隊當襄民。記者林麗玉／攝影
果然林襄等味全龍應援團成員魅力大，開工典禮一結束，市長蔣萬安離開後，許多參加開工的民眾仍不離開，人人拿出手機狂拍，甚至還有味全龍見面會，大批民眾、粉絲排隊當襄民。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北環段CF690Ｃ區段標開工動土典禮，主辦單位特別邀請林襄等味全龍應援啦啦隊表演，不過蔣萬安說，「我其實...不知道她 （林襄）會過來，我真的是忠實的亘粉（太太石舫亘）。」。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席北環段CF690Ｃ區段標開工動土典禮，主辦單位特別邀請林襄等味全龍應援啦啦隊表演，不過蔣萬安說，「我其實...不知道她 （林襄）會過來，我真的是忠實的亘粉（太太石舫亘）。」。記者林麗玉／攝影
果然林襄等味全龍應援團成員魅力大，開工典禮一結束，市長蔣萬安離開後，許多參加開工的民眾仍不離開，人人拿出手機狂拍，甚至還有味全龍見面會，大批民眾、粉絲排隊當襄民。記者林麗玉／攝影
果然林襄等味全龍應援團成員魅力大，開工典禮一結束，市長蔣萬安離開後，許多參加開工的民眾仍不離開，人人拿出手機狂拍，甚至還有味全龍見面會，大批民眾、粉絲排隊當襄民。記者林麗玉／攝影

味全龍 啦啦隊

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