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中職／被賴清德虧出賽率 徐若熙自嘲：限量的
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中華職棒2023年總冠軍味全龍隊今天獲得總統接見，「龍之子」徐若熙不僅在總冠軍賽、亞錦賽大放異彩的表現被蔡英文總統注意到，不過賴清德副總統致詞時偷虧出賽率，徐若熙笑說：「這是限量的。」
龍隊兩位王牌投手徐若熙、王維中場上成績優異，但出勤率因傷病問題而偏低，賴清德作為專業棒球迷也深知此點，在致詞時先誇獎「看兩人上場投球是個享受」，也期盼兩人身體健康，才能更常看到他們投球。
聽到賴清德此言，徐若熙說：「沒有壓力，自己做好就好。」雖然當下有些尷尬，但徐若熙也轉念自嘲：「限量的比較不一樣嘛。」徐若熙也強調，自己想要幫助球隊，努力把自己練的更強壯。
徐若熙生涯第一年在80局投球中標出98次三振，技驚四座，但去年受傷影響，到球季後段才復出，整季出賽5場、15.1局，不過總冠軍賽2場先發合計11局僅掉1分，投出11次三振。
今年徐若熙被點名扛起開幕戰先發，唯一變數就是身體，總教練葉君璋先前提及，徐若熙身體狀態不是100%健康，徐若熙今天也表示，目前感覺還可以，手部的狀況還無法正常出賽，腰部則是椎間盤突出的問題，「目前沒有太大影響，中間打針治療，但訓練上沒有中斷。」
至於被會長蔡其昌點名年底12強要負責「1勝」，徐若熙有些不好意思的說：「沒聽到這段，但我會努力啦。」
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