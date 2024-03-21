中職／跳葉保弟應援曲爆紅IG破10萬粉 啦啦隊一粒：沒想過這麼快
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台鋼雄鷹啦啦隊成員「一粒」因外型神似黑嘉嘉，加上葉保弟的魔性應援舞蹈，近日成為球迷們關注焦點，賽季未開打個人IG粉絲就破10萬，堪稱今年目前為止，中職人氣最高的啦啦隊女孩。
一粒兩周前粉絲只有3萬人左右，他在春訓登場應援後瞬間爆紅，各大社群網站都流傳她的應援舞蹈影片，許多媒體也爭相報導，「保勝大帝葉保弟」儼然成為新一代中職神曲，甚至有球迷表示，「北有丹丹范國宸、中有峮峮陳子豪、南有一粒葉保弟」。
一粒今天粉絲數正式破10萬，她發限時動態寫道，「謝謝大家，沒想過這麼快就會達成10萬的目標，謝謝每一個願意欣賞我的人，我知道我還有很多進步空間，會繼續努力。」
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