聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／賴清德也懂「小葉有料」 偷虧雙王牌：保持健康
【大谷翔平熱話題】
▪ 涉用大谷翔平帳戶匯款1.4億給組頭 外傳水原一平賭博成癮
▪ 道奇發出正式聲明了！確定開除水原一平卻不說原因
▪ 大谷翔平告別他的哆啦A夢了 與水原一平竟寫意外大結局
▪ 水原一平涉簽賭瞬間成日本公敵 網：大谷翔平2024讓人驚嚇不斷
味全龍隊今天進軍總統府，接受蔡英文總統的接見，享受2023年總冠軍榮耀，一同與會的還有賴清德副總統，這位知名統一獅迷對龍隊也知之甚詳，大讚：「小葉有料！」稱讚徐若熙、王維中的王牌身手時也虧了一下「希望你們保持健康」。
總統府接見中職總冠軍的傳統自2018年開始，賴清德自2020年擔任副總統後也多次與會，他解釋，總統接見外賓通常副總統不會出席致詞，「感謝蔡總統邀請，體諒我是球迷，也讓我講一下感想。」
味全龍隊在去年球季拿下冠軍，賴清德誇讚龍隊打了一整季的好球，甚至總冠軍賽鏖戰到第7場才脫穎而出，作為看過職棒元年開幕戰的他，看到龍隊重返中職很感動，「沒想到回來3年就奪冠，難怪網路上說『小葉有料』。」
賴清德指的是龍隊總教練葉君璋運籌帷幄的功勞，也一一點名林智勝是「致勝原因」，還有台南出生的郭天信，「每次上場我都會關注，你不知道而已。」
談到徐若熙、王維中，賴清德表示，兩人每次上場投球，看起來都很享受，「有職棒顛峰時期王牌投手的身影。」不過話鋒一轉就談到，「不過要看你們上場比賽很難，希望你們保持健康、多投幾場球。」對兩人的豐富傷病史十分熟悉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言