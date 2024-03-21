中職／賴清德也懂「小葉有料」 偷虧雙王牌：保持健康

味全龍隊今天進軍總統府，接受蔡英文總統的接見，享受2023年總冠軍榮耀，一同與會的還有賴清德副總統，這位知名統一獅迷對龍隊也知之甚詳，大讚：「小葉有料！」稱讚徐若熙、王維中的王牌身手時也虧了一下「希望你們保持健康」。

總統府接見中職總冠軍的傳統自2018年開始，賴清德自2020年擔任副總統後也多次與會，他解釋，總統接見外賓通常副總統不會出席致詞，「感謝蔡總統邀請，體諒我是球迷，也讓我講一下感想。」

味全龍隊在去年球季拿下冠軍，賴清德誇讚龍隊打了一整季的好球，甚至總冠軍賽鏖戰到第7場才脫穎而出，作為看過職棒元年開幕戰的他，看到龍隊重返中職很感動，「沒想到回來3年就奪冠，難怪網路上說『小葉有料』。」

賴清德指的是龍隊總教練葉君璋運籌帷幄的功勞，也一一點名林智勝是「致勝原因」，還有台南出生的郭天信，「每次上場我都會關注，你不知道而已。」

談到徐若熙、王維中，賴清德表示，兩人每次上場投球，看起來都很享受，「有職棒顛峰時期王牌投手的身影。」不過話鋒一轉就談到，「不過要看你們上場比賽很難，希望你們保持健康、多投幾場球。」對兩人的豐富傷病史十分熟悉。