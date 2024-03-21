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中職／龍隊搶下蔡英文「最後一次」 葉總集齊總統拼圖

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍今天前進總統府。味全龍IG
味全龍今天前進總統府。味全龍IG

味全龍隊去年奪得中職總冠軍，今天前進總統府，不少人都是第一次，這也是蔡英文總統任內最後一次接見中職冠軍隊，總教練葉君璋剛好湊齊4任民選總統，中職會長蔡其昌笑說：「今年不來就錯過了。」

中職冠軍隊自2018年起開啟總統接見傳統，至今僅2020年因疫情中斷，Lamigo桃猿隊連兩年入府，接著統一獅、中信兄弟隊也曾到訪，今天味全龍成為第4隊，蔡英文與副總統賴清德今日一同在總統府歡迎。

接見中職冠軍自蔡英文第一任任期開始，她也歡迎味全龍的到訪，並解釋當初這項傳統的啟動，「就是展現政府對職棒的重視。」也指出龍隊能夠以年輕球員為主的陣容奪冠，教練團、資深球員功不可沒。

蔡英文更點名總教練葉君璋、打擊教練「森林王子」張泰山等人，另外指出林智勝過去一直表現優異，還完成史無前例的300轟，不過看見林智勝害羞表現，也虧他：「你是本來臉就紅紅？還是來這邊的關係？」

有趣的是，葉君璋過去效力中華隊時就常獲得總統召見，從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，所有民選總統都沒錯過，會長蔡其昌也笑說：「這是蔡總統卸任前最後一次，今年不來就錯過了，一定要拿冠軍。」

蔡英文也對「天哥」郭天信在中外野展現的天網守備很熟悉，不過好奇「你這麼年輕，怎麼會被叫天哥呢？」另外也指出強打吉力吉撈．鞏冠、少年強投徐若熙的表現令人驚喜，還有許多球員、應援及小龍女的表現，才有這座總冠軍。

中職 味全龍 葉君璋

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