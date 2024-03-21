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棒球／台中台壽霸龍隊 全新出發

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
台中台壽霸龍成棒隊新視覺亮相，台中市長盧秀燕（左三）、中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右三）、中信金控行政長高人傑（左二）、台灣人壽董事長鄭泰克（右二）及中信育樂董事長陳國恩（左一）共同揭曉。圖／台灣人壽提供
台中台壽霸龍成棒隊新視覺亮相，台中市長盧秀燕（左三）、中華民國棒球協會理事長辜仲諒（右三）、中信金控行政長高人傑（左二）、台灣人壽董事長鄭泰克（右二）及中信育樂董事長陳國恩（左一）共同揭曉。圖／台灣人壽提供

台中台壽霸龍成棒隊「龍」重登場！中國信託商業銀行與台灣人壽保險公司攜手台中市政府，昨舉辦記者會宣告新隊名與新視覺，中華棒球協會理事長辜仲諒期許霸龍隊成為台中棒球大使，為台灣揮出Home Run。

台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡、棒協理事長辜仲諒、中信金控行政長高人傑、台灣人壽董事長鄭泰克與代理總經理謝壯堃、中信育樂董事長陳國恩共同出席，盧秀燕授旗予「霸龍隊」領隊張志豐，感謝中信集團長期支持台中職棒、成棒運動。

盧秀燕強調，辜仲諒是愛棒球、懂棒球還會打棒球的人，笑稱根本是被金融業耽誤的棒球家，彼此目標一致，都是希望讓台灣棒球更好、更優質。

辜仲諒大讚盧秀燕是聲望第一名的市長，自己和盧市長都具有強大使命感，想要讓台灣更好，因此從愛接棒計畫支持偏鄉少棒，到台灣人壽接手成棒，就是希望台灣棒球再晉級，讓棒球世界排名邁向第一。

身為冠名贊助商的台灣人壽董事長鄭泰克表示，很榮幸成為「霸龍隊」最堅強後盾，相信和棒球頭號支持者台中市攜手，2.0升級版的「霸龍隊」一定能榮耀台中。

中國信託積極投入五級棒球運動，從扎根偏鄉少棒到冠名贊助中信盃黑豹旗青棒賽，台灣人壽秉持母公司長期推展體育公益理念，支持中市棒球隊，今年更冠名贊助、並由中信育樂承接營運霸龍隊。

中信 台灣人 辜仲諒

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