棒球／中信銀 挺霸龍成棒隊

台中台壽霸龍成棒隊「龍」重登場。中國信託商業銀行與台灣人壽攜手台中市政府昨（20）日舉辦記者會，台中台壽霸龍成棒隊（簡稱「霸龍隊」）新隊名與新視覺亮相，台中市長盧秀燕、世界棒壘總會執行副會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒及中國信託集團多位高層站台力挺，辜仲諒表示，棒球是台灣的驕傲和文化資產，期許霸龍隊以台中棒球大使，為台灣揮出Home Run。

昨天出席記者會的包括盧秀燕、辜仲諒、台中市府運動局長李昱叡、中信金控行政長高人傑、台灣人壽董事長鄭泰克與代理總經理謝壯堃、中信育樂董事長陳國恩等人。盧秀燕特別授旗予「霸龍隊」領隊張志豐，還巧妙結合鄭泰克的名字，鼓勵球隊在春季聯賽「攻無不克、摘金奪冠」。盧秀燕同時向辜仲諒喊話，希望辜仲諒能常駐台中，挹注台中更多棒球資源與國際交流。辜仲諒則微笑回應，台中市想要的都叫霸龍送。兩人逗趣的對話，讓現場笑聲不斷。

辜仲諒昨天也大讚盧秀燕是聲望第一名的市長，很多人住過台中後就不想離開，辜仲諒表示，他和盧秀燕都有強大的使命感，共同的目標就是要讓台灣更好。

辜仲諒指出，他擔任世界棒壘總會執行副會長暨棒協理事長，就是希望以身作則、推動改革 ，因此接棒推動支持偏鄉少棒計畫，再到台灣人壽接手成棒，就是希望台灣棒球能夠再晉級，讓棒球世界排名邁向第一。辜仲諒一再強調，棒球是台灣的文化資產，不僅是國球，更是國人的驕傲，相信未來一定有更多的國際賽事在台中舉辦。

盧秀燕指出，非常感謝中國信託集團長期支持台中市政府與職棒、成棒運動。她強調，有很多企業推展運動，但辜仲諒是唯一愛棒球、懂棒球而且還會打棒球的人，她更笑稱「根本是被金融業耽誤的棒球家」。

盧秀燕表示，她和辜仲諒的目標一致，都是希望讓台灣棒球更好、更優質，相信有中信營運職業球隊的經驗及資源整合，霸龍隊一定能愈來愈好。身為贊助商的台灣人壽董事長鄭泰克表示，很榮幸成為「霸龍隊」最堅強後盾，相信和棒球頭號支持者台中市攜手，2.0升級版的「霸龍隊」一定能榮耀台中。

中國信託為全台首家投入五級棒球運動的企業，從扎根偏鄉少棒到冠名贊助中信盃黑豹旗青棒賽，就是希望讓台灣棒運「向下扎根、向上結果」，台灣人壽秉持母公司長期推展體育公益理念，支持台中城市棒球隊，今年更冠名贊助、並由中信育樂承接營運「霸龍隊」，期望借重中信育樂專業團隊經營，提升「霸龍隊」整體戰力，深耕台灣、邁向國際。