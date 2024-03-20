棒球／台中台壽霸龍成棒隊報到 辜仲諒和盧秀燕同台力挺

台中台壽霸龍成棒隊「龍」重登場。中國信託銀行與台灣人壽攜手在台中成立台中台壽霸龍成棒隊，台中市長盧秀燕、世界棒壘總會執行副會長暨中華民國棒球協會理事長辜仲諒及中國信託集團多位高層站台力挺。

辜仲諒表示，棒球是臺灣的驕傲和文化資產，期許霸龍隊以臺中棒球大使，為臺灣揮出Home Run。

今日記者會由台中市長盧秀燕、運動局長李昱叡、中華棒協理事長辜仲諒、中信金控行政長高人傑、台灣人壽董事長鄭泰克，與代理總經理謝壯堃、董事長中信育樂陳國恩等人共同出席。盧秀燕特別授旗予「霸龍隊」張志豐領隊，鼓勵球隊在春季聯賽「攻無不克、摘金奪冠」。

盧秀燕亦喊話希望辜仲諒常駐臺中，挹注台中更多棒球資源與國際交流，辜仲諒微笑回應台中市想要的都叫霸龍送，兩人逗趣對話，讓現場笑聲不斷。

辜仲諒大讚盧秀燕是聲望第一名的市長，很多人住過臺中後都不想離開，辜仲諒表示，他和盧市長都具有強大使命感，共同的目標是要讓臺灣更好，他擔任世界棒壘總會執行副會長暨中華棒協理事長就是希望能夠以身作則、推動改革 ，因此從愛接棒計畫支持偏鄉少棒，到接手成棒，就是希望臺灣棒球再晉級，讓棒球世界排名邁向第一。辜仲諒並強調，棒球是臺灣的文化資產，相信未來一定有更多的國際賽事在台中舉辦。

盧秀燕特別感謝中國信託集團長期支持臺中市政府與職棒、成棒運動，她強調有很多企業推展運動，但辜仲諒是唯一愛棒球、懂棒球還會打棒球的人，笑稱根本是被金融業耽誤的棒球家。

盧秀燕也表示，她和辜仲諒目標一致，都是希望讓臺灣棒球更好、更優質，相信有中信營運職業球隊的經驗及資源整合，霸龍隊一定能愈來愈好。

身為冠名贊助商的鄭泰克則表示，很榮幸成為「霸龍隊」最堅強後盾，相信和棒球頭號支持者台中市攜手，2.0升級版的「霸龍隊」一定能榮耀台中。

中信銀指出，中國信託為全台首家投入五級棒球運動的企業，從扎根偏鄉少棒到冠名贊助中信盃黑豹旗青棒賽，就是希望讓台灣棒運「向下扎根、向上結果」，台灣人壽秉持母公司長期推展體育公益理念，支持台中市城市棒球隊，今年更冠名贊助、並由中信育樂承接營運「霸龍隊」，期望借重中信育樂專業團隊經營，提升「霸龍隊」整體戰力，深耕臺灣、邁向國際。