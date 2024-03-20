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中職／桃猿上半季大秀看動紫趴 大巨蛋有隱藏版活動

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊今天公布上半季主題日活動。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天公布上半季主題日活動。圖／樂天桃猿隊提供

2024球季樂天桃猿隊主場首戰於3月31日在新莊棒球場舉行，開幕戰「突破」採內野全猿主場模式，上半季主題日也在今日公布，後24場樂天桃猿主場賽事售票資訊將另行公告。

猿隊因桃園球場整修關係，開季前6場主場賽事都移地舉行，除了開幕戰外，暫無安排主題日活動，不過據了解，4月5日到7日在台北大巨蛋的三連戰，仍會安排包含藝人演唱等特殊活動，詳情日後公布。

猿隊今天公布的上半季活動，第一檔在4月27、28日舉行「永續趴」，為了推廣永續環保，樂天桃猿今年持續與桃園市政府環境保護局合作，屆時球員們將穿上結合環保意識的特別球衣。

時序進入到5月，首先登場是11、12日，感謝長期支持樂天桃猿的瑞典第一家電品牌伊萊克斯帶來「輕盈潔淨趴」；5月25、26日則是第二年舉辦全台唯一「響樂趴」，讓球迷在球場享受優美音樂盛宴。

6月7日至9日的年度重頭主題日「動紫趴」，連續三天帶給球迷們視覺、聽覺的高級饗宴；22、23日為結合韓國元素的「辣年糕趴」，球迷們期待的韓國職棒啦啦隊將再度訪台，勢必再創話題。

樂天桃猿今年同樣舉辦平日主題趴，5月10日讓10號隊友帶著心愛寵物來到球場，特別於東下J.K.L.M區規劃寵物特區，讓球迷跟著愛寵見證週五經典「遠東商銀愛PET趴」；6月21日歡迎來到歡樂無限的全猿主場「上班族趴」，讓漫才喜劇演員幫你洗去煩悶的上班鳥事。

啦啦隊 棒球 樂天桃猿

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