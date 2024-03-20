中職／好香！台鋼雄鷹高雄開幕戰 女孩上街頭宣傳

台鋼雄鷹又來跟高雄市民朋友說早安。今天在高雄市中正路、民族路口，空氣中多了清甜香氣，原來是Wing Stars來了，筱雯、黃澄澄和艾琳加入「拜票」行列，邀請市民朋友一起到澄清湖棒球場支持台鋼雄鷹主場開幕戰。

雄鷹將在4月5、6、7日（五、六、日）舉行主場開幕戰，前三波街頭拜票活動，領隊劉東洋、總教練洪一中、外野守備兼跑壘教練黃甘霖都親自到路上跟高雄市民打招呼，球團上下賣力造勢，希望高雄地區球迷力挺在地球隊。

今天Wing Stars在街頭宣傳時，巧遇五福國中校外教學車隊，車上同學用力揮舞雙手，隔著車窗都能感受到那股熱情，現場許多粉絲前來支持，女孩們也熱情和大家揮手打招呼，並親切合照。

還有高雄在地「新生活鮮羊乳」加入行列，免費發送100瓶羊奶給現場民眾，挺高雄隊「台鋼雄鷹」，提供鮮羊乳為上班路的高雄市民朋友加油打氣。