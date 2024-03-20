韓職／海外賽熱後搶先中、日職開季 柳賢振回鍋是最大焦點

緊追在美職後，韓職新賽季搶先日、中職，在23日引燃戰火！

韓職開幕戰由上季前5強作為東道主迎接客隊，本季看點眾多，首先是搶先各棒球聯盟的電子好球帶啟用，同時試用投球計時器，另外是聯盟待遇更上層樓，平均薪資創下史上新高，最後是幾位名將的消息：「韓國怪物」柳賢振以韓職最大約重返母隊韓華鷹，傳奇巨炮秋信守宣布本季是退役年。

韓職提早開幕

作為美職海外賽開幕戰的地點，韓國今年的棒球氛圍相當濃烈，根據《韓國聯合通訊社》報導，為延續棒球熱，韓職季賽將隨著首爾海外賽結束後就打響，23日將由上季前5強作為東道主迎接客隊，雖然斗山熊是去年第5名，但由於他們與衛冕軍LG雙子共用首爾蠶室棒球場當主場，只能改成作客到昌原（NC恐龍球場），而衛冕軍雙子的開幕戰則是迎戰來訪的韓華鷹。

本季賽程很緊湊，也比過往提前一週多就開打，原因是要配合今年11月的十二強賽（賽制限制了美職40人名單的選手，各國國內聯賽選手為主體），目標在10月底就打完韓職決賽，以利選訓備戰。

電子好球帶上路

另據《世界棒總》指出，本季韓職焦點是電子好球帶（ABS）的啟用，電子好球帶透過追蹤系統判讀，透過耳機將資訊轉發給主審，目標是標準化好壞球判決，韓職熱身賽階段數據，ABS判讀成功率達99.9%，雖然還有各項爭議，目前連美職都還處於嘗試階段，但韓職勇於當「第一個吃螃蟹的人」。

此外，韓職也同步啟用投球計時器，壘上無人時，投手必須在18秒內出手，壘上有人時則變成23秒內，捕手必須在最後9秒內回到打擊區、打擊手則是最後8秒內需就打擊位置。韓職統計熱身賽數據，啟用投球計時器的九局比賽中，平均比賽時間縮短23分鐘、來到2小時35分，積極對現代棒球進行簡短賽事時間的調整。

史上薪資最佳年

另據《韓職官網新聞》報導，本季韓職亮點是待遇更上層樓，不包含新秀與洋將合約，選手平均年薪為1.5億韓元，這刷新2022年的紀錄，打破韓職歷史的平均年薪紀錄。睽違29年再奪冠的衛冕軍LG雙子是平均年薪最高的隊伍，漲幅也是聯盟第一（逾30%），代表人物是陣中強打捕手朴東元，年薪從去年的3億韓元狂漲到25億韓元，這是韓職史上漲幅次高的紀錄。







衛冕軍LG雙子是今年韓職平均薪資最高的隊伍。（photo from LG Twins Baseball Club Facebook Officials）

韓職新賽季最貴野手正是朴東元，最貴投手則是球迷關注焦點、從美職榮歸故里的「韓國怪物」柳賢振，2人新賽季年薪都是25億韓元。36歲的柳胖本季以8年170億韓元的史上最高合約重返母隊韓華鷹，按外媒專家評估，柳胖即便有傷病風險，仍能收到年薪千萬美元的美職合約，但他選擇重返12年不見的家鄉，將最後的實力帶回韓華，合約走完時柳胖將以44歲高齡刷新最老球員紀錄。

名將退役年

據《外媒》報導，韓職新賽季最老選手也是亮點，前大聯盟名將秋信守將以41歲高齡，征戰個人生涯最後一個賽季，這位打擊機器在大聯盟奮鬥16個賽季，繳出123wRC+的佳績，特色是每年表現相當穩定，更是亞洲首位在美職打出完全打擊的選手。

秋信守提到，他想向職棒生涯一路上支持他的棒球迷表示感謝，新賽季他幾乎是「無償打球」，他與SSG登陸者簽下韓職最低薪資，並將這筆錢捐給慈善機構，也感謝登陸者隊陪伴他的4年韓職生涯。

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