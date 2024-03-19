中職／廖健富、梁家榮開轟 桃猿差點再演劇場驚險守成

樂天桃猿、統一獅隊今天互餵6分大局，猿隊全場15支安打，以10：8擊敗獅隊，廖健富、梁家榮雙雙開轟，生涯還不曾在一軍出賽的林耀煌，也有3安打、3分打點的好表現。

獅隊先發投手凱力士投3.2局被敲6安打、失3分，首局還沒出局數已經丟掉3分，林立二壘打、梁家榮一壘打串聯先攻下1分，廖健富補上兩分砲。

獅隊打線在4局上攻下6分大局，攻勢從邱智呈的陽春砲帶動，猿隊先發投手曾家輝一連讓5棒上壘，林安可、林益全的安打各帶1分打點先追平，陳重廷的滾地球護送回超前分，張梓軒接手後再因暴投送，林靖凱安打繼續補刀。

猿隊5局下以牙還牙回應一波6分大局，開局連續6棒上壘，林耀煌的安打讓比分形成6：6，林立的雙殺打之後，梁家榮補上三分砲，逆轉為9：6領先，6局下靠林耀煌的安打攻下第10分。

兩隊在官辦熱身賽已於16日交手過，當時猿隊帶著6：1領先進入9局下，遭到獅隊攻下6分神奇逆轉；猿隊此役將4分領先交到蘇俊璋手中，開局又是失誤、安打上壘，何恆佑的安打掃回2分，猿隊未讓危機進一步擴大，以2分差守下勝利。