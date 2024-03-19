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中職／魔鷹猛打擒龍 王柏融保送建功但安打荒推進8支0

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

狀元郎曾子祐、洋砲魔鷹雙雙繳出3安猛打賞，率領台鋼雄鷹隊以3：1擊敗味全龍隊，在官辦熱身賽取得第2勝；備受關注的王柏融，此役4打席、2打數依然未迎來安打，「安打荒」推進為8支0，但第5局滿壘時選到保送建功。

雄鷹由日籍洋投小野寺賢人先發，投5局被敲6安打、失1分，失分出現在2局上，面對李凱威投出觸身球，再因暴投、捕手失誤被進占三壘，張政禹補上內野安打。

面對去年MVP鋼龍，王柏融首打席選到保送，第3局則是敲出游擊上方高飛球出局，第3打席在第5局滿壘時面對呂詠臻，王柏融再度獲得保送擠回1分，後續魔鷹的安打帶有1分打點，張肇元以滾地球護送回雄鷹單局第3分。

王柏融的第4打席碰到洋投銳歐，揮空遭到三振，單場以2支0作收。含此役在內，王柏融在今年官辦熱身賽累積12打席、8打數還未出現安打，有6次三振、4次保送，打擊率還沒開張，倒是已有2分打點入袋。

王柏融旅日前共在中職打過3季官辦熱身賽，全數都是第一場就有安打，2016年為第3打席敲安，2017、18年都是首打席就是安打。

台鋼雄鷹 王柏融

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