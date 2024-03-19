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中職／兄弟25人啦啦隊隊史最多 邊荷律曝與李多慧相約台灣見

聯合新聞網／ 綜合報導
邊荷律。 圖／中信兄弟隊提供
邊荷律。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天舉辦記者會，公布新賽季啦啦隊Passion Sisters陣容，除人氣成員峮峮續留外，還補強邊荷律和李丹妃兩名韓援，邊荷律也透露自己與前隊友李多慧的關係。

中信兄弟啦啦隊全新陣容，包含小安、貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julia、君白、曼容，以及去年的六位練習生小迪、儀諪、汶汶、夏蕾、恰琪、Wendy轉為正式成員。去年副隊長Peggy因個人生涯規劃離隊，另外加入3位新成員邊荷律、李丹妃及少鹽，全新陣容25人隊史最多。

中信兄弟啦啦隊全新陣容。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟啦啦隊全新陣容。 圖／中信兄弟隊提供

邊荷律與李多慧過去都是起亞虎啦啦隊成員，她有一部吐舌頭的短影音超過2億次瀏覽。她談到與李多慧的關係時說，「來台灣前有聯絡過，如果有時間可在台灣見面，但目前雙方行程還不確定，還沒約成。」

邊荷律上周現身台北大巨蛋官辦熱身賽，體驗兩局應援，她說，「我一開始只是去看比賽，沒想到會上舞台，有點緊張。上舞台後粉絲都很熱情，很享受應援，跟大家一起很有趣。」

人氣成員峮峮也透露與兩位韓籍成員交情好，將帶她們逛夜市，她還表示，「我知道邊荷律喜歡蠟筆小新，路上看見蠟筆小新的東西，就會拍照給他看。」

邊荷律(左)、峮峮(中)、李丹妃(右)。 圖／中信兄弟隊提供
邊荷律(左)、峮峮(中)、李丹妃(右)。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟啦啦隊前隊長PEGGY(右)。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟啦啦隊前隊長PEGGY(右)。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟啦啦隊新成員。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟啦啦隊新成員。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 啦啦隊

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