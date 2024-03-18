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中職／投80球只有39顆好球 魏碩成撐完5局幫助兄弟屠猿
中信兄弟隊投手魏碩成今天在斗六球場亮相，對樂天桃猿隊先發5局只失1分，熱身賽初登板展現壓制力，幫助兄弟2：1獲勝，終止2連敗。
兄弟前兩戰在台北大巨蛋只得兩分，被對手攻下18分，分別以1：6、1：12不敵味全龍、富邦悍將隊，今天在斗六球場屠猿，熱身賽戰績升至2勝2敗，猿隊掉到1勝3敗在6隊墊底。
魏碩成今天用80球完成5局任務，只有39顆好球，被揮出3支安打，出現6次保送（1次觸身球），只在1局下失1分，成為兄弟首位在熱身賽投滿5局的投手，好球率雖偏低，還是奪下勝投。
兄弟牛棚完全壓制猿隊打線，從第6局開始，李吳永勤、李振昌、呂彥青、吳俊偉各投1局，都讓對手3上3下，最後以1分差保住勝利。
猿隊開路先鋒陳晨威1局下獲保送，林立揮出二壘打攻下1分，接下來再也沒有得分，而且從5局下無人出局、林立揮出雙殺打開始，最後14人連續遭到解決，完全沒有上壘機會。
兄弟面對猿隊洋投霸威斯，3局上展開首波攻勢，岳東華獲保送，再靠江坤宇、岳政華安打追平比數。
5局上，猿隊第2任投手林華偉登板，面對首名打者岳東華就被揮出三壘打，下一棒高宇杰擊出游擊滾地球，攻下兄弟超前分，一路領先到比賽結束。
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