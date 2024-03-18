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中職／樂天女孩34成員迎新賽季 期許打造最強啦啦隊

中央社／ 台北18日電

中華職棒樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）今年球季將以34人陣容亮相，總隊長籃籃今天喊話要打造台灣最強啦啦隊，新學妹Dora則說要努力跟上學姊腳步、不留退路。

樂天女孩今天在台北舉行春訓記者會，新年度34人陣容成為中職6支球團啦啦隊中人數最多的，球團特別將女孩分成紅隊（學姊隊）、白隊（學妹隊），原隊長籃籃升格為總隊長，紅隊隊長、副隊長由筠熹與若潼擔任，白隊隊長、副隊長則交給菲菲及雅涵。

籃籃表示，這次球團賦予她管理職責，希望由她與女孩們攜手規劃在綜藝、歌唱、舞蹈與模特4大領域中的發展方向，期待能讓女孩們有更多元適性發展，共同打造台灣最強啦啦隊。

今年樂天也補進4名新學妹，分別是梔梔、Dora、Mika與丘薆。梔梔與Dora分別曾是味全龍與統一獅啦啦隊成員，Dora說，樂天女孩是啦啦隊的天花板，自己會更努力跟上學姊腳步，放手一搏、不替自己留退路。

梔梔分享，因為太久沒有練舞、很緊張，近期春訓都睡不好，但會繼續努力。先前沒有啦啦隊經驗的Mika與丘薆面對上百首應援曲排山倒海而來，直呼「每天都練到哭」，但也表示會和夥伴們一起撐過去。

受球隊主場樂天桃園球場整修影響，樂天女孩今年開季將陸續在新莊、天母與台北大巨蛋演出，要將猿風加油分享給更多球迷。

啦啦隊 樂天女孩 樂天桃猿

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