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中職／樂天女孩開訓籃籃擔任總隊長 李多慧在台卻未現身

聯合新聞網／ 綜合報導
籃籃接手樂天女孩總隊長。擷圖自IG
籃籃接手樂天女孩總隊長。擷圖自IG

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」今天舉辦開訓記者會，人在台灣的韓籍啦啦隊女神李多慧仍不在名單中，也未現身。。去年球團聘請籃籃擔任啦啦隊CEO，今年則將CEO工作細分，籃籃改任「總隊長」，新賽季啦啦隊分成紅白兩隊，新任隊長是荺熹、菲菲，副隊長則是若潼、雅涵。

樂天女孩表示，為了讓多才多藝的成員們發揮舞蹈外特長，兩隊隊長想出以「小團隊」方式，分成美聲組、舞蹈組、綜藝組和顏值組，讓球迷們看見女孩們的全新樣貌。

前樂天女孩人氣成員林襄及張語芯離隊，不過球團一口氣補進4名新成員，樂天女孩今天正式宣布，2023年球迷票選新人王的Dora、梔梔、Mika與丘薆正式加入，並預告下半季會有外籍成員加入。

除棒球場應援外，樂天女孩將在4月3日前往香港國際橄欖球賽應援演出，也與美國職棒數支球團討論台灣主題日演出，去年樂天女孩就曾在紐約大都會隊主場表演，引發不少話題。

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