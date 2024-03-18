中職／流程跑完！曾豪駒掌12強兵符拍板 2周籌組教練團
世界棒球12強賽將在今年11月登場，中華隊總教練人選在今天正式拍板定案，由於中職聯盟、中華棒協早有共識，12名委員出席的選訓會議瞬間通過曾豪駒接掌兵符，確定首度出任中華隊總教練。
曾豪駒從2020到2023年帶領樂天桃猿隊4季，戰績244勝223敗11和、勝率0.522，兩度帶兵打進總冠軍屈居亞軍，去年球季後轉任二軍總教練，成為中職推舉教頭人選，而棒協則在與理事長辜仲諒確認後不推派人選，支持曾豪駒出任，因此今天選訓會議基本上只剩形式通過。
曾豪駒確定成為中華隊總教練，接下來將展開籌組教練團，他感謝中職聯盟、六隊及選訓委員的肯定，也謝謝樂天球團的支持，接下任務後，就是盡全力爭取好成績。
曾豪駒將在接下來兩周內籌組教練團，再開第二次選訓會議，將納入所有優秀教練去考慮，曾豪駒表示心中已有幾個人選，但還是要先詢問教練、球團意願，中職聯盟也將協助。
對於選手選才，曾豪駒表示，包括中職、旅外選手在內，將以狀況好的選手優先，若有潛力年輕選手表現出色也會納入考慮，透過12強賽累積國際賽經驗，也為往後的重要賽事準備。
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