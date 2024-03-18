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李多慧轉戰歌手？成為「BLACKPINK」師妹 30日發行新單曲

中職／李多慧轉戰歌手？成為「BLACKPINK」師妹30日發單曲

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧將發行新單曲。 截圖自李多慧IG
李多慧將發行新單曲。 截圖自李多慧IG

韓籍啦啦隊女神李多慧去年加入樂天桃猿隊，引發許多話題，她個人IG粉絲數也暴漲至140多萬。她合約將到期，新賽季是否繼續跳啦啦隊備受外界關注，先前有傳聞將轉戰味全龍隊，她近日則先宣布3月30日會發行新單曲，由YG娛樂旗下公司進行販售，驚喜成為知名女團「BLACKPINK」師妹。

YG娛樂旗下的子公司「YG SELECT」宣布李多慧將發行個人單曲《HUSH》，還有許多相關紀念商品，包含球衣、T恤、帽子、立牌及扇子等等，都可以在YG SELECT官網選購。

李多慧也在IG發文透露心情，「大家好我是李多慧。我發行第一張專輯，現在還沒感受到真實感，希望大家能多多關心。」李多慧也宣布將在4月3日和4日，分別於高雄和台北舉辦粉絲見面會。

貼文一出，網友紛紛恭喜李多慧，「多慧加油，妳真的很棒，會支持妳的」、「啦啦隊女孩紅到變歌手圓夢」、「祝唱片大賣」、「這樣算BLACKPINK的師妹嗎？好厲害啊」、「多慧總是很有自己的想法，很棒」。

《HUSH》粉絲見面會全場是站席，一般票價為1880元；VIP票則是2880元，可提前入場，還能和李多慧擊掌，拍攝5人團體合照。價格出爐後，不少網友嫌貴，「這有點挺不下去了，真把台灣人當盤子？」、「只能拍團體照也太摳，這公司吃相難看」、「台灣人很有錢？」

不過也有人力挺，「她本來就操作要往偶像走，辦見面會不意外吧，2880元也還好啊」、「票價意外的很便宜，跟我去過的其他飯咪（粉絲見面會）比」、「照樣買爆好不好」。

啦啦隊 李多慧

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