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中職／熱身賽票房躺著破紀錄 「蛋外」成長也有4成以上
台北大巨蛋兩場中職官辦熱身賽落幕，合計湧入3萬6228人，也讓今年熱身賽票房勢必要躺著破紀錄，即便扣掉台北大巨蛋兩戰，場均1977人，相比去年同期也呈現44.73%的成長幅度。
官辦熱身賽從13日開打，目前共進行11場比賽，總進場人數為5萬4022人，場均4911人，華麗票房數字當然來自大巨蛋撐腰，光是兩場大巨蛋票房就破去年30場總和（3萬1641人）。
若扣掉兩場大巨蛋帶來的極端數值，其餘9場為1萬7794人，場均1977人，而去年熱身賽前11場比賽總進場人數為1萬5027人，場均1366人，成長幅度達44.73%
中職今年將迎接6隊賽季、大巨蛋加入賽程，例行賽票房成績備受期待，本季目前已在大巨蛋排定33場比賽，且預計還會繼續增加，中信兄弟隊爭取周思齊的引退賽在大巨蛋登場，鎖定9月最後一次在假日主場的檔期移往大巨蛋。
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