中職／樂天女孩分紅白隊 美聲、綜藝各展所長

中職桃猿隊的啦啦隊樂天女孩身穿深藍色與褐紅色漸層緊身T恤，搭配同樣漸層的熱舞褲與白色球鞋，以整齊劃一的應援動作，與勁歌熱舞嗨翻全場！樂天女孩也宣布，今年隊內還會分紅白隊，並由各自小隊長荺熹、菲菲進行更細緻分工，包括美聲、舞蹈、綜藝與顏值等，吸引球迷。

另外，今年樂天女孩雖然有林襄、張語芯等人離隊，但也加入梔梔、Mika、Dora與丘薆等新血，而過去的主力包括籃籃擔任總隊長，還有琳妲、Yuri、孟潔、熊霓與阿布舞等人都還在樂天女孩，加上今年樂天球團還改造應援舞台區，讓看球視野更好，也讓樂天球迷相當期待。

新加入的梔梔、Mika、Dora與丘薆笑說，希望今年一起跟樂天桃猿拿總冠軍。目前樂天女孩將在4月3日前往香港國際橄欖球賽應援演出，也將與美國職棒數支球隊洽談台灣主題日演出，去年紐約大都會隊的台灣日就曾邀請過樂天女孩演出。

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