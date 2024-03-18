中職／桃猿大巨蛋熱區1400元採全猿主場 兄弟應援區在左外野

樂天桃猿隊因桃園棒球場整修不及，被動「攻蛋」，今天公布4月5到7日三場大巨蛋場次票價，內野熱區1400元，外野則是500元，三天都是假日票價，內野採全猿主場，中信兄弟隊應援區則是安排在左外野。

猿隊開季前6場主場更換場地，先前已經公布新莊、天母場次預售票價、時程後，今天公告4月5、6、7日之台北大巨蛋也將於21日起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，並於會員優先購票後在23日中午12點全面開賣。

猿隊將在大巨蛋過招中信兄弟隊，B1內野熱區票價1400元，內野一般區全票1200元、半票1000元，內野二層則是全票600元、半票400元，外野售價500元。

3月31日開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍隊，將採主客場各半的應援方式，猿迷於一壘側應援，三壘側則是龍迷；至於4月5、6、7日至台北大巨蛋則採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。

猿隊3月31日及4月3、4日凡購買新莊、天母內野全區有價門票，4月5、6、7日購買大巨蛋內野B1區有價門票，入場即贈2024樂天桃猿年度主視覺雷射海報，共3款隨機贈送，數量有限贈完為止。

新莊／天母／台北大巨蛋場次主客隊應援區 〈新莊〉內野全猿主場／左外野客隊台鋼 〈天母〉內野一壘樂天／內野三壘味全 〈臺北大巨蛋〉內野全猿主場／左外野客隊中信兄弟