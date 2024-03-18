快訊

五億生是同志？高中導師駁：他暗戀女生一年 氣男性好友打屁股

申購熱翻天！00940募到底多少？ 答案揭曉

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿大巨蛋熱區1400元採全猿主場 兄弟應援區在左外野

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊公布台北大巨蛋主場票價。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布台北大巨蛋主場票價。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊因桃園棒球場整修不及，被動「攻蛋」，今天公布4月5到7日三場大巨蛋場次票價，內野熱區1400元，外野則是500元，三天都是假日票價，內野採全猿主場，中信兄弟隊應援區則是安排在左外野。

猿隊開季前6場主場更換場地，先前已經公布新莊、天母場次預售票價、時程後，今天公告4月5、6、7日之台北大巨蛋也將於21日起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，並於會員優先購票後在23日中午12點全面開賣。

猿隊將在大巨蛋過招中信兄弟隊，B1內野熱區票價1400元，內野一般區全票1200元、半票1000元，內野二層則是全票600元、半票400元，外野售價500元。

3月31日開幕戰於新莊棒球場將採內野全猿主場，客隊台鋼雄鷹應援安排於左外野；4月3、4日於天母棒球場迎戰味全龍隊，將採主客場各半的應援方式，猿迷於一壘側應援，三壘側則是龍迷；至於4月5、6、7日至台北大巨蛋則採內野全猿主場形式，客隊中信兄弟應援區安排於左外野。

猿隊3月31日及4月3、4日凡購買新莊、天母內野全區有價門票，4月5、6、7日購買大巨蛋內野B1區有價門票，入場即贈2024樂天桃猿年度主視覺雷射海報，共3款隨機贈送，數量有限贈完為止。

新莊／天母／台北大巨蛋場次主客隊應援區

〈新莊〉內野全猿主場／左外野客隊台鋼

〈天母〉內野一壘樂天／內野三壘味全

〈臺北大巨蛋〉內野全猿主場／左外野客隊中信兄弟

樂天桃猿隊公布台北大巨蛋主場票價。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布台北大巨蛋主場票價。圖／樂天桃猿隊提供

中信兄弟 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／大巨蛋看球好享受 但細糠吃慣怎吞粗糧？

中職／敲悍將大巨蛋首轟 高國麟感覺球不會飛…

中職／敲兄弟大巨蛋首轟 岳政華無喜色：需要更多安打

中職／享受大巨蛋空調 陳仕朋：投起來不會流汗

相關新聞

中職／桃猿大巨蛋熱區1400元採全猿主場 兄弟應援區在左外野

樂天桃猿隊因桃園棒球場整修不及，被動「攻蛋」，今天公布4月5到7日三場大巨蛋場次票價，內野熱區1400元，外野則是500...

中職／12：1贏兄弟 悍將跨季7連不敗

富邦悍將隊昨晚首度踏足台北大巨蛋，集團董事長蔡明忠也現身應援，在老闆觀戰下，悍將以12：1狂電中信兄弟，在中職官辦熱身賽...

中職／敲兄弟大巨蛋首轟 岳政華無喜色：需要更多安打

中信兄弟今天以1：12敗給富邦悍將隊，官辦熱身賽加上與讀賣巨人交流賽，在台北大巨蛋吞下3連敗，賽後球隊閉門開會，敲出首轟...

中職／桃猿16安勝場開胡 龍隊備胎洋投1.2局就挨6安打

樂天桃猿隊在官辦熱身賽連吞2敗後，今天面對味全龍隊，團隊迸發16支安打，終場以6：2贏球，拿下在官辦熱身賽的第一勝。

中職／悍將主視覺北方王者霸氣外露 開幕戰進場送球衣

富邦悍將隊開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3、4日登場，年度主視覺也在今天搶先曝光，球團公布主題日...

MLB／金鶯史陶爾斯罕見3響砲 前田健太硬碰硬挨兩轟

金鶯隊今天兵分兩路進行熱身賽，在客場對老虎隊之戰全看26歲外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）表演，全場3次打數都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。