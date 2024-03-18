中職／12：1贏兄弟 悍將跨季7連不敗

富邦悍將隊昨晚首度踏足台北大巨蛋，集團董事長蔡明忠也現身應援，在老闆觀戰下，悍將以12：1狂電中信兄弟，在中職官辦熱身賽取得3勝1和、跨季7連不敗，距離聯盟紀錄只差1場。

亞錦賽在台北大巨蛋舉行時全壘打少見，讀賣巨人來台兩場交流賽0轟，但中職官辦熱身賽在此兩天，前天有味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶頭香，昨天中信兄弟岳政華、悍將高國麟陸續開砲。

高國麟在2局上敲出的陽春砲是隊史大巨蛋首轟成為勝利打點，他表示，熱身賽也是當正式比賽全力以赴，看見球飛越中外野，「剛好是我，賽前練習打起來，其實感覺球不太會飛。」

悍將在官辦熱身賽4戰攻進27分是6隊最多，總教練陳金鋒表示：「現在還說不準，球季開始才算正式。」

先發投手陳仕朋只用50球就投滿5局收工，被敲3支安打，僅因首局首打席挨了岳政華一發陽春砲而掉分。

兄弟則是官辦熱身賽在大巨蛋2連敗，加上讀賣巨人來台交流賽也輸球，在大巨蛋出賽3連敗，而3月底開始的例行賽，兄弟將在大巨蛋打26場，是全中職最多。