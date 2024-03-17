中職／享受大巨蛋空調 陳仕朋：投起來不會流汗

富邦悍將隊今天以12：1擊敗中信兄弟隊，在台北大巨蛋首次出賽就有好彩頭，先發投手陳仕朋也很享受在此出賽，「溫度適中，投起來不會流汗。」

賽前預計要投75球，但陳仕朋只用50球就投滿5局，局數達標也就退場休息，途中被敲3支安打，僅因首局首打席挨了岳政華一發陽春砲而掉分，加上隊友大力支援拿下勝投。

談到挨轟那一球，陳仕朋表示，過程中不會想太多，畢竟還在熱身賽階段，重點放在跟對方打者對決，配球上沒有想太多，主要是調整自己狀況，在下次進行修正。

悍將第一次大巨蛋出賽就交給陳仕朋先發，他表示，先前就得知自己要在大巨蛋登板，「在這邊投球感覺滿舒服的，無論是視野、投手丘，溫度也很好，投起來不會流汗。」

過去出手時間較慢的陳仕朋，面對新球季的投球秒數硬限制，透過春訓完成調整，「壘上有人是比較複雜，還有暗號之類的會比較花時間，壘上無人就沒問題，都有告訴自己要趕一下節奏，有時還會瞄到還有時間，才會稍微放緩一點。」