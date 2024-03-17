中職／享受大巨蛋空調 陳仕朋：投起來不會流汗
富邦悍將隊今天以12：1擊敗中信兄弟隊，在台北大巨蛋首次出賽就有好彩頭，先發投手陳仕朋也很享受在此出賽，「溫度適中，投起來不會流汗。」
賽前預計要投75球，但陳仕朋只用50球就投滿5局，局數達標也就退場休息，途中被敲3支安打，僅因首局首打席挨了岳政華一發陽春砲而掉分，加上隊友大力支援拿下勝投。
談到挨轟那一球，陳仕朋表示，過程中不會想太多，畢竟還在熱身賽階段，重點放在跟對方打者對決，配球上沒有想太多，主要是調整自己狀況，在下次進行修正。
悍將第一次大巨蛋出賽就交給陳仕朋先發，他表示，先前就得知自己要在大巨蛋登板，「在這邊投球感覺滿舒服的，無論是視野、投手丘，溫度也很好，投起來不會流汗。」
過去出手時間較慢的陳仕朋，面對新球季的投球秒數硬限制，透過春訓完成調整，「壘上有人是比較複雜，還有暗號之類的會比較花時間，壘上無人就沒問題，都有告訴自己要趕一下節奏，有時還會瞄到還有時間，才會稍微放緩一點。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言