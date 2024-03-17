中職／大巨蛋很難轟？兄弟岳政華、悍將高國麟也開轟
台北大巨蛋很難轟嗎？中職官辦熱身賽連兩天都有人開轟，昨天是味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶頭香，今天中信兄弟隊岳政華、富邦悍將高國麟都開砲，短短兩場已經累積3轟。
中信兄弟是台北大巨蛋啟用後最常造訪的職棒球隊，讀賣巨人來台交流賽及官辦熱身賽加起來，球季開打前就累積3場出賽，不過前2場無人開轟。
今天擔任開路先鋒的岳政華敲開隊史紀錄，首局面對富邦悍將隊先發投手陳仕朋，第3球就把球掃出右外野全壘打牆，首局首打席開轟成為熱身賽自2006年來的第四人，也是隊史在大巨蛋的首轟。
悍將不落人後，2局上1出局，換高國麟從鄭凱文手中敲出一發中外野全壘打，這發陽春砲也是悍將隊史大巨蛋首轟，並幫助悍將再次要回2：1領先。
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