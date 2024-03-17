中職／身後有魔鬼教練…高宇杰瘦一大圈 感謝周董

中信兄弟隊捕手高宇杰春訓期間身材瘦了一大圈，從外貌清晰可見，原因是背後有個「魔鬼教練」，今年球季宣告退役的周思齊在一旁緊盯，嚴格的訓練菜單加上飲食控制，讓高宇杰找到好體態。

高宇杰本來的體重約96公斤，去年季後就有減重計畫，而春訓期間更是跟著周思齊一起訓練，同行的還有馬鋼等學弟，透過心肺、重量訓練等幫助，體重現在減到88公斤，不過先前受腸胃不適影響，還需要再補充營養，再增加一些才到理想體重。

第一次參加周思齊的魔鬼訓練營，高宇杰坦言：「前面幾次做他開出的課表，真的會害怕，做起來很累，學長很嚴格，但過程中也會鼓勵我們。」

周思齊對於飲食控制也有一套想法，高宇杰表示，跟周董討論過後，現在都戒掉澱粉，盡量只吃肉類跟蔬菜，「學長雖然是資深前輩，但體態還是維持相當好，也很注重飲食。」

體重少了一截，高宇杰表示，蹲捕時感覺敏捷度有提升，而打擊跟擊球狀態則沒有受到太大影響，今年目標先求身體健康，「其他不去多想。」