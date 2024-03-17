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中職／徐基麟首登大巨蛋險滑倒 點出投手丘問題
中信兄弟隊昨天在官辦熱身賽以1：6輸給味全龍隊，先發投手徐基麟4.2局掉2分，失分集中在第1局，他也坦言：「一開始有一點緊張，觀眾人很多。」
徐基麟生涯還沒在一軍先發出賽過，熱身賽以一軍身分登板又是先發，對他來說都是第一次，尤其昨天台北大巨蛋又湧入破熱身賽紀錄的1萬9898人，投手教練王建民也看出，前兩局徐基麟有些放不開，「後來就好多了。」
今年熱身賽含自辦，徐基麟已經先發了4場，對於爭取進入一軍輪值也有企圖心，他說：「目前感覺不錯，控球方面要在調整，再控制得邊邊角角一點，練習就要當比賽去調整。」
第一次在台北大巨蛋登板，徐基麟也點出投手丘有些危險，「有點滑，有2次下丘要補位的時候，差點滑倒，側面坡度有點陡。」
今年中職嚴格執行投手投球秒數限制，大巨蛋本壘後方也為了熱身賽特別架設秒數倒數器，不過徐基麟說：「一開始沒看到，要下去的時候才發現，但春訓就有習慣節奏，所以沒有什麼影響。」
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