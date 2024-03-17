中職／兄弟開季洋投「3選3」 克迪手肘發炎趕不上

中信兄弟隊今年開季前共找來5名洋投備戰，然而因象魔力還在調整，克迪也在今天傳出手肘發炎，對於開季洋投人選，投手教練王建民說：「現在是3選3。」

兄弟今年雖有5名洋投，但象魔力去年就曾出現左手肘肌腱撕裂傷，本來就難以趕上開季，目前進度在上周進過一次牛棚。

原本以為的「4選3」選擇題，王建民今天透露，克迪因為手部不適，經防護員檢查發現是手肘發炎，雖然不是嚴重傷勢，但恐怕難以趕上3月底球季開打。

剩下的3名洋投中，王建民表示猛登、艾士特調整進度都很正常，德保拉則是因為家中有事，先前曾離隊返回多明尼加一周，不過中間都有維持訓練，明天就會進牛棚練投。

兄弟開季應該就是登錄猛登、艾士特、德保拉，至於本土投手也有受傷的吳哲源、鄭浩均空缺需要填補，王建民指出， 徐基麟、魏碩成、鄭凱文都是可能人選，林暉盛也在觀察中，「對他們有信心」。

關於吳哲源的復健進度，王建民透露，目前有開始長傳，距離約40公尺，持續評估身體狀況，雖然趕不上開季，「上半季也是有機會（歸隊）。」