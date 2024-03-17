快訊

墜6丈深山崖…2登山客三貂嶺遇難無呼吸心跳 消防救援搬運下山

結婚5個月閃離！韓初戀女神被下令「不准在外如廁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟開季洋投「3選3」 克迪手肘發炎趕不上

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手教練王建民。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊投手教練王建民。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今年開季前共找來5名洋投備戰，然而因象魔力還在調整，克迪也在今天傳出手肘發炎，對於開季洋投人選，投手教練王建民說：「現在是3選3。」

兄弟今年雖有5名洋投，但象魔力去年就曾出現左手肘肌腱撕裂傷，本來就難以趕上開季，目前進度在上周進過一次牛棚

原本以為的「4選3」選擇題，王建民今天透露，克迪因為手部不適，經防護員檢查發現是手肘發炎，雖然不是嚴重傷勢，但恐怕難以趕上3月底球季開打。

剩下的3名洋投中，王建民表示猛登、艾士特調整進度都很正常，德保拉則是因為家中有事，先前曾離隊返回多明尼加一周，不過中間都有維持訓練，明天就會進牛棚練投。

兄弟開季應該就是登錄猛登、艾士特、德保拉，至於本土投手也有受傷的吳哲源、鄭浩均空缺需要填補，王建民指出， 徐基麟、魏碩成、鄭凱文都是可能人選，林暉盛也在觀察中，「對他們有信心」。

關於吳哲源的復健進度，王建民透露，目前有開始長傳，距離約40公尺，持續評估身體狀況，雖然趕不上開季，「上半季也是有機會（歸隊）。」

吳哲源 牛棚 王建民

延伸閱讀

MLB／大谷首爾熱身賽連吞2K 「英雄洋投該續約了吧！」

中職／旅美雙寶失5分不同解 兄弟教頭解惑1局換捕原因

中職／味全龍6：1勝兄弟！黃韋盛敲安避免留大巨蛋黑歷史

中職／官辦熱身賽兄弟推徐基麟先發 德保拉返鄉後歸隊

相關新聞

中職／大巨蛋很難轟？兄弟岳政華、悍將高國麟也開轟

台北大巨蛋很難轟嗎？中職官辦熱身賽連兩天都有人開轟，昨天是味全龍隊吉力吉撈．鞏冠搶頭香，今天中信兄弟隊岳政華、富邦悍將高...

中職／終於有巨蛋…陳金鋒8年前曾呼籲 初體驗有感而發

「終於有了一個自己的巨蛋。」陳金鋒今天有感而發，從8年前發聲呼籲到首次踏入台北大巨蛋，陳金鋒身分也已從中華隊「台灣巨砲」...

中職／身後有魔鬼教練…高宇杰瘦一大圈 感謝周董

中信兄弟隊捕手高宇杰春訓期間身材瘦了一大圈，從外貌清晰可見，原因是背後有個「魔鬼教練」，今年球季宣告退役的周思齊在一旁緊...

中職／徐基麟首登大巨蛋險滑倒 點出投手丘問題

中信兄弟隊昨天在官辦熱身賽以1：6輸給味全龍隊，先發投手徐基麟4.2局掉2分，失分集中在第1局，他也坦言：「一開始有一點...

中職／我好興奮！王勝偉在大巨蛋打滾 享受開箱時刻

終於踏進期盼多年的台北大巨蛋，富邦悍將隊內野手王勝偉開心的在地上打滾，並開啟瘋狂自拍、合照模式，要紀錄這難得時刻，王勝偉...

中職／兄弟開季洋投「3選3」 克迪手肘發炎趕不上

中信兄弟隊今年開季前共找來5名洋投備戰，然而因象魔力還在調整，克迪也在今天傳出手肘發炎，對於開季洋投人選，投手教練王建民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。