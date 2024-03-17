中職／大巨蛋近2萬人觀賽 龍首勝首轟到手

中華職棒官辦熱身賽首度前進台北大巨蛋，吸引超大幅度破紀錄的19898人進場，險些就要見證另一項新歷史的誕生，中信兄弟隊直到第8局終於敲出唯一安打，避免成為無安打比賽苦主，終場仍以1：6輸球。味全龍隊雙喜，拿下大巨蛋第一勝，第一轟也由吉力吉撈．鞏冠帶走。

台北大巨蛋一連兩天進行官辦熱身賽，首日由龍象大戰擔綱，黃衫軍投打皆輸，全場僅1支安打，徐基麟、林暉聖旅美雙投表現都有動盪，就連守備都頻出狀況。

兄弟總教練平野惠一指出，徐基麟一開始滿緊張，「換了捕手後，讓他有喘口氣的感覺，後面就還不錯，很期待他的下一場比賽。」至於林暉盛，平野直言，這場比賽有給他一些功課，「很可惜在這部分沒有做好，包括要怎麼面對打者、控球部分，還是比較不理想。」

兄弟先發捕手徐博瑋開賽僅蹲捕1局就被換下，平野對此解釋，春訓開始就有和捕手一直強調，投手在第一局最容易不穩，怎麼帶領投手度過第一局對比賽很關鍵，換下徐博瑋後也馬上找他聊，他也知道問題出在哪裡。

味全龍隊一局下吉力吉撈・鞏冠轟出兩分打點全壘打。記者葉信菉／攝影

龍隊出師大捷，吉力吉撈．鞏冠首局的兩分砲就打下氣勢，這一轟讓龍隊教頭葉君璋也訝異，「這球一看就是全壘打，在這裡不容易。」吉力吉撈．鞏冠坦言球場感覺很大，但抱持輕鬆擊球、全壘打順其自然的想法，「很enjoy那個moment。」

官辦熱身賽票房紀錄原為7068人，出現在2015年3月14日桃園球場兄弟與Lamigo桃猿隊之戰，今年因台灣史上最大場域、交通最方便的大巨蛋加入戰局，從一開始就被認為會破紀錄，最終票房數字也確實超大幅翻新，近2萬人進場體驗室內棒球場的魅力。