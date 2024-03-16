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中職／術後復出首戰就在大巨蛋 陳禹勳起雞皮疙瘩
陳禹勳穿上味全龍隊球衣，今天在台北大巨蛋出賽，感受室內球場的歡呼聲，讓他雞皮疙瘩都起來。總教練葉君璋看他傷後復出的第一場比賽，認為算投得不錯，角色定位將先從中繼出發，終結者則以陳冠偉機率高。
龍隊今天在官辦熱身賽以6：1擊敗中信兄弟隊，陳禹勳第5局登板演出三上三下，他在去年11月手肘動刀，這是他離開傷兵名單後的第一場出賽。
葉君璋指出，陳禹勳去年動手術，對他比較擔心的是手是不是好了，但今天看起來控球滿到位，「去年看得出來，他想投的球沒辦法完全到位，今天這場算投得很好。」他評估陳禹勳開季一軍機率高，「他的能力中繼、後援都沒問題，但會讓他從中繼先出發，關門應該是冠偉機率滿高。」
踏上台北大巨蛋，陳禹勳認為和日本的巨蛋差不多，但日本的加油聲沒有這麼大，和過往在巨蛋都是穿國家隊球衣不同，這次是在巨蛋穿母隊球衣，他說心情也很亢奮，「剛出來就聽到球迷在喊，有一點起雞皮疙搭，和打國際賽感覺差不多。」
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