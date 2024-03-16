中職／術後復出首戰就在大巨蛋 陳禹勳起雞皮疙瘩

陳禹勳穿上味全龍隊球衣，今天在台北大巨蛋出賽，感受室內球場的歡呼聲，讓他雞皮疙瘩都起來。總教練葉君璋看他傷後復出的第一場比賽，認為算投得不錯，角色定位將先從中繼出發，終結者則以陳冠偉機率高。

龍隊今天在官辦熱身賽以6：1擊敗中信兄弟隊，陳禹勳第5局登板演出三上三下，他在去年11月手肘動刀，這是他離開傷兵名單後的第一場出賽。

葉君璋指出，陳禹勳去年動手術，對他比較擔心的是手是不是好了，但今天看起來控球滿到位，「去年看得出來，他想投的球沒辦法完全到位，今天這場算投得很好。」他評估陳禹勳開季一軍機率高，「他的能力中繼、後援都沒問題，但會讓他從中繼先出發，關門應該是冠偉機率滿高。」